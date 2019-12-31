На день народження Степана Бандери в Києві відбудеться традиційна смолоскипна хода



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Такі марші на честь дня народження ідеолога українського націоналістичного руху у столиці проводять щороку

1 січня у столиці відбудеться смолоскипна хода. Її проведуть на честь 111 річниці від дня народження Степана Бандери.

Збір оголосили о 18-00 у парку Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві. Колона зі смолоскипами рушить центром міста.

«1 січня 2020 року у Києві відбудеться щорічний традиційний марш. Марш честі, гідності та свободи. Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших героїв це те, що нас об’єднує», - йдеться в анонсі заходу.

Такі заходи по всій Україні організовують щороку на честь дня народження Степана Бандери. Торік у Києві на марш прийшли понад 2000 людей.

Український політичний діяч Степан Бандера — один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.



