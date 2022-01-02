Поліція Маріуполя вшанувала пам'ять Бандери піснею
За словами журналіста, відео викликало істерику в проросійських бойовиків
Управління Національної поліції в Маріуполі 1 січня приєдналося до флешмобу та включило пісню «Батько наш – Бандера». Відеоролик у своєму Telegram-каналі опублікував блогер Денис Казанський.
Так поліцейські продовжили популярний український флешмоб з нагоди річниці від дня народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.
За словами Дениса Казанського, відео, зняте біля управління Нацполіції у Маріуполі, викликало паніку у проросійських бойовиків.
«У Маріуполі управління Націнальної поліції 1 січня 2022 року включило пісню «Батько наш – Бандера». Відео вже розійшлося по пабліках «ДНР», де прогнозовано викликало істерику», – додав журналіст у своєму Telegram.
Відео із поліцейськими також опублікував популярний паблік «Баба і кіт».
«Поліція теж змінюється. Маріуполь», – йдеться у підписі до відеоролика.
Автор, який зафільмував флешмоб Нацполіції, розповів, що правоохоронці ще часто включають гімн України.
Нагадаємо, учора пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах.
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