Поліція Маріуполя вшанувала пам'ять Бандери піснею

Правоохоронці ще часто включають гімн України

За словами журналіста, відео викликало істерику в проросійських бойовиків

Управління Національної поліції в Маріуполі 1 січня приєдналося до флешмобу та включило пісню «Батько наш – Бандера». Відеоролик у своєму Telegram-каналі опублікував блогер Денис Казанський.

Так поліцейські продовжили популярний український флешмоб з нагоди річниці від дня народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.

За словами Дениса Казанського, відео, зняте біля управління Нацполіції у Маріуполі, викликало паніку у проросійських бойовиків.

«У Маріуполі управління Націнальної поліції 1 січня 2022 року включило пісню «Батько наш – Бандера». Відео вже розійшлося по пабліках «ДНР», де прогнозовано викликало істерику», – додав журналіст у своєму Telegram.

Відео із поліцейськими також опублікував популярний паблік «Баба і кіт».

«Поліція теж змінюється. Маріуполь», – йдеться у підписі до відеоролика.

Автор, який зафільмував флешмоб Нацполіції, розповів, що правоохоронці ще часто включають гімн України.

Нагадаємо, учора пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах.

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