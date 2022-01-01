У Києві відбувається хода на честь дня народження Степана Бандери

Лідеру ОУН 1 січня 2022 року виповнилося б 113 років

У Києві відбувається традиційна смолоскипова хода на честь дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери. Акція розпочалася о 17:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку у центрі Києва.

Маршрут ходи наступний: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

Учасники акції тримають у руках прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори і плакати з портретами Степана Бандери, а також співають повстанські пісні, зокрема пісню «Батько наш Бандера».

Традиційно наймасовіші акції проходять у Києві, Одесі та на заході України, де в деяких містах розвішені банери із зображенням Бандери. Так, у Тернополі банер вивісили на будівлі обласної адміністрації, а у Хмельницькому – на будівлі великого торгового центру. Це супроводжувалося виконанням відомої в соцмережах пісні «Батько наш Бандера».

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в тернопільському селі Угринів у сім'ї греко-католицького священника, проте доля приготувала йому політичну діяльність – він став лідером та організатором українського націоналістичного руху. 1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини він ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід – керівний орган фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1940 році його заарештували вже фашисти – за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави. Після звільнення Бандера продовжив діяльність в ОУН і 1959 року був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським.

У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте того ж року Донецький окружний адміністративний суд скасував рішення, а законопроект, покликаний повернути звання, у Раді так і не ухвалили.

Нагадаємо, раніше пам’ять Бандери вшанували мешканці Івано-Франківська.