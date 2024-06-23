Як діяти, якщо помітили порушення з боку ТЦК? Військові дали пораду
ЗСУ звернулися з проханням до всіх, хто зіштовхується з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, або має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні
Українці можуть повідомити про порушення чи зловживання з боку представників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) за гарячими лініями. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.
«Щоб забезпечити дієву комунікацію, у командуванні Сухопутних військ проведено аналіз ефективності роботи кожного контакту та прийнято рішення оновити всі номери за єдиним стандартом», – йдеться в повідомленні.
Військові попросили всіх, хто зіштовхується з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, звертатися за номерами:
Оперативне командування «Північ»
- Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 (цілодобово)
- Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)
- Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)
- Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)
- Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)
- Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)
- Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00)
ОК «Південь»
- Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 (цілодобово)
- Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 (цілодобово)
- Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 (цілодобово)
- Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 (цілодобово)
- Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00
ОК «Захід»
- Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 (цілодобово)
- Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 (цілодобово)
- Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
- Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
- Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
- Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 (цілодобово)
- Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 (цілодобово)
- Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 (цілодобово)
ОК «Схід»
- Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)
- Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 (цілодобово)
- Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)
- Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 (цілодобово)
- Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 (цілодобово)
Також працює гаряча лінія командування Сухопутних військ ЗСУ: 0 800 301 937.
Нагадаємо, що 21 червня на співробітників ТЦК, які раніше обороняли Україну від російських окупантів, напали із газовим балончиком. Правоохоронні органи вже встановили особу нападника.
Раніше в Одесі невідомий водій наїхав на військовослужбовців ТЦК та протягнув їх на капоті.
Коментарі — 0