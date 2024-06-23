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Як діяти, якщо помітили порушення з боку ТЦК? Військові дали пораду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як діяти, якщо помітили порушення з боку ТЦК? Військові дали пораду
Сухопутні війська ЗСУ надали контактні номери телефонів ТЦК та СП
фото з відкритих джерел

ЗСУ звернулися з проханням до всіх, хто зіштовхується з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, або має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні

Українці можуть повідомити про порушення чи зловживання з боку представників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) за гарячими лініями. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

«Щоб забезпечити дієву комунікацію, у командуванні Сухопутних військ проведено аналіз ефективності роботи кожного контакту та прийнято рішення оновити всі номери за єдиним стандартом», – йдеться в повідомленні.

Військові попросили всіх, хто зіштовхується з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, звертатися за номерами:

Оперативне командування «Північ»

  • Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 (цілодобово)
  • Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)
  • Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)
  • Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)
  • Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)
  • Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)
  • Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00)
Гарячі лінії ТЦК та СП
Гарячі лінії ТЦК та СП

ОК «Південь»

  • Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 (цілодобово)
  • Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 (цілодобово)
  • Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 (цілодобово)
  • Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 (цілодобово)
  • Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00
Гарячі лінії ТЦК та СП
Гарячі лінії ТЦК та СП

ОК «Захід»

  • Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 (цілодобово)
  • Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 (цілодобово)
  • Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
  • Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
  • Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
  • Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 (цілодобово)
  • Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 (цілодобово)
  • Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 (цілодобово)
Гарячі лінії ТЦК та СП
Гарячі лінії ТЦК та СП

ОК «Схід»

  • Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05  (08:30-16:30)
  • Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 (цілодобово)
  • Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)
  • Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 (цілодобово)
  • Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 (цілодобово)
Гарячі лінії ТЦК та СП
Гарячі лінії ТЦК та СП

Також працює гаряча лінія командування Сухопутних військ ЗСУ: 0 800 301 937.

Нагадаємо, що 21 червня на співробітників ТЦК, які раніше обороняли Україну від російських окупантів, напали із газовим балончиком. Правоохоронні органи вже встановили особу нападника.

Раніше в Одесі невідомий водій наїхав на військовослужбовців ТЦК та протягнув їх на капоті. 

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Теги: мобілізація військовозобов'язаний ТЦК

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