У Луцьку невідомі напали з газовим балончиком на працівників ТЦК

Невідомі запшикали газовим балончиком воїнів, які звільняли Херсонську та Запорізьку області

На околицях Луцька військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазнали нападу. На представників ТЦК скоєно напад з газовим балончиком. Про це повідомляє Оперативне командування «Захід».

Інцидент стався вранці у п'ятницю, 21 червня, на околицях Луцька. Військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області.

Як зазначається, що після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький районний ТЦК та СП.

Крім того, пресслужба Оперативного командування «Захід» заявила, що особи нападників встановлені, і вони «понесуть жорстоке покарання».

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без розпізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. Напад було здійснено на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син.

Зазначається, що до зіткнення може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Як повідомлялося, в Одесі невідомий водій наїхав на військовослужбовців ТЦК та протягнув їх на капоті.

Зазначимо, в Україні діє гаряча лінія для випадків, якщо працівники ТЦК або СП перевищують свої повноваження.

До слова, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.