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В Одесі на блокпосту водій наїхав на військовослужбовців ТЦК

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Одесі на блокпосту водій наїхав на військовослужбовців ТЦК
На блокпосту постраждали двоє військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Унаслідок інциденту один із військовослужбовців отримав травму голови

В Одесі невідомий водій наїхав на військовослужбовців ТЦК та протягнув їх на капоті. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

«20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій «протягнув» двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови.

Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу. Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліція оголосила невідомого водія у розшук. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП повідомило, що контролює ситуацію.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація про те, що група невідомих у центрі Дніпра напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова, який гуляв з немовлям. Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. За фактом конфлікту відкрито два кримінальні провадження.

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Теги: водій розшук Одеса ТЦК

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