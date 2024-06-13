Чи треба бронювати за гроші працівників ФОП? Голова економічного комітету Ради дав пояснення

За словами Дмитра Наталухи, через відсутність бронювання тільки, наприклад, в одному ІТ українська економіка втрачає мільярди

Щоб отримати броню від мобілізації, ФОПи мають відповідати додатковим вимогам

ФОПи є важливою складовою бізнес-процесів, тому не бронювати їх було б помилкою. Таку думку висловив народний депутат Дмитро Наталуха.

За словами посадовця, через відсутність бронювання тільки, наприклад, в одному ІТ українська економіка втрачає мільярди – через зриви контрактів та перестороги іноземців в укладанні нових саме з українцями.

«Тому у двох із трьох моделей ми заклали цю опцію (бронювання працівників ФОП). Утім, для них є додаткові вимоги по термінах реєстрації та обороту, щоб відсіяти «фейкові» ФОПи», – пояснив Наталуха.

Якщо ж ідеться не про самозайнятих ФОПів, то збір сплачує бізнес.

«Умовно, на підприємстві є 50 людей, але саме Андрій, Михайло та Микола – критичні для того, щоб компанія працювала далі.

Бо Андрій – головний інженер, Михайло конструктор, а Микола керує станком, на якому потрібно було вчитися за кордоном рік. Власник цього бізнесу сам заплатить за них збір, бо без цих людей у нього не буде жодної роботи. Або буде, але через пів року, під час якого він навчатиме нових робітників, а підприємство, тим часом, залізе в борги.

І немає різниці яку Андрій, Михайло і Микола отримують зарплатню, бо важливою є лише їх значущість для підприємства, їх функціональна цінність, їх «критичність», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», у якому закладена концепція економічного бронювання.

До слова, економічне бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні. Про це повідомив голова комітету Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC. Журналісти запитали думку Завітневича щодо економічного бронювання, на що він відповів: «Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт».

Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.