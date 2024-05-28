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Правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського ТЦК Борисова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського ТЦК Борисова
Представники ДБР оголосили нову підозру Борисову щодо легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн
фото: Офіс генпрокурора

За даними правоохоронців, фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства

У Києві правоохоронці затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон», – йдеться у повідомленні.

У Києві правоохоронці затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова
У Києві правоохоронці затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова
фото: Офіс генпрокурора

Експосадовцю оголосили нову підозру щодо легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн, а саме за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У квітні слідчі ДБР завершило досудове розслідування та передало до суду іншу справу щодо Борисова. Весь цей час екскерівник обласного ТЦК перебував у СІЗО.

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

До слова, Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

Теги: Одеса військомат Державне бюро розслідувань ДБР ТЦК

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