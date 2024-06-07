Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном

Інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції

Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію

Сьогодні, 7 червня, уряд підтримав проєкт постанови №560, розроблений Міністерством оборони України з метою приведення до вимог статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами держави. Про це повідомляє Міноборони.

Нові можливості для українців за кордоном:

Постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці.

Відсутність вимоги особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю II групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.

Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про скасування статусу «‎обмежено придатний». Закон набув чинності 4 травня 2024 року. Військовозобовʼязані та військові, які наразі мають статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.