Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції
фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію

Сьогодні, 7 червня, уряд підтримав проєкт постанови №560, розроблений Міністерством оборони України з метою приведення до вимог статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами держави. Про це повідомляє Міноборони. 

Нові можливості для українців за кордоном:

  • Постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці.
  • Відсутність вимоги особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю II групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.

Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про скасування статусу «‎обмежено придатний». Закон набув чинності 4 травня 2024 року. Військовозобовʼязані та військові, які наразі мають статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

Читайте також: 

Теги: Міноборони війна військомат військові мобілізація Україна кордон військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії продовжує збільшуватись вартість автомобільного та залізничного перевезення зерна
Санкційні втрати Росії. Ціни на перевезення зерна стрімко зростають
3 червня, 18:06
У смузі від Брянська до Бєлгорода перебуває близько 53-55 тис. російських солдатів
Україна повинна бити по території РФ. Чому це треба пояснювати Заходу?
18 травня, 21:09
Внаслідок ударів по Вовчанську загинув один чоловік
Харківщина під масованими обстрілами: є поранені та загиблі
10 травня, 15:29
Над ліквідацією пожежі працювали 10 пожежних бригад
«Хезболла» завдала ударів по Ізраїлю: виникла пожежа (фото, відео)
11 травня, 07:10
Поляки взялись всерйоз за укріплення свого кордону
Польща «забетонує» кордон із Білоруссю
13 травня, 08:42
Ворог запускав кілька груп «шахедів» з північного та південного напрямку
Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину
14 травня, 08:52
52-річний Муравейко закінчив Мінське вище військово-політичне училище та Військову академію російського Генштабу
Лукашенко призначив нового начальника білоруського Генштабу: що про нього відомо
23 травня, 12:20
В результаті протиповітряного бою вночі було збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях
Атака «шахедами». Макрон підтримує право України завдавати ударів по Росії. Головне за ніч
29 травня, 07:36
Під час зустрічі президенти обговорили оборонні спроможності України
Зеленський провів зустріч із Байденом у Франції: про що говорили
Сьогодні, 17:30

Політика

Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні
Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Міноборони звернулося до депутатів
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Міноборони звернулося до депутатів
В Україні планують обмежити вуличне освітлення
В Україні планують обмежити вуличне освітлення
Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС – Єврокомісія
Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС – Єврокомісія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Китай підставив Росію. Як реагуватиме Кремль на цю важку «несподіванку»
37K
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
24K
Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
12K
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
12K
На Хмельниччині пролунали вибухи
7058
Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Сьогодні, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
Вчора, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Вчора, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Вчора, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua