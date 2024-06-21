Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: поліція повідомила нові деталі

Двоє молодих людей відмовилися надати співробітникам ТЦК документи для перевірки

Правоохоронні органи вже встановили особу чоловіка, який напав із газовим балончиком на співробітників територіального центру комплектування під Луцьком. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Волинській області.

У поліції нагадали, що інцидент трапився у селі Липини Луцького району. Через кілька годин після нападу особу правопорушника встановили, це житель Луцького району.

За даними правоохоронців, двоє молодих людей відмовилися надати співробітникам ТЦК документи для перевірки.

«Один із них розпилив балончик в обличчя військових і втік з місця події», – уточнили в поліції.

У діях зловмисника побачили ознаки правопорушення – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. За це загрожує до п'яти років обмеження чи позбавлення волі. У поліції додали, що продовжують встановлювати обставини події.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, вранці стало відомо, що на співробітників ТЦК, які раніше обороняли Україну від російських окупантів, напали із газовим балончиком.

Інцидент стався вранці у п'ятницю, 21 червня, на околицях Луцька. Військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області. Як зазначається, що після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький районний ТЦК та СП.