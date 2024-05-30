Через дефіцит робітників інтервал руху поїздів столичного метро буде змінено

Інтервали між поїздами буде збільшено орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години

У КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Тому через кадровий голод найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Як зазначено в повідомленні, інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години.

Зокрема, причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

«Близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується», – вказано в повідомленні.

Наразі столичний метрополітен потребує 83-х машиністів електропоїздів, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

Нагадаємо, Київський метрополітен працює щоденно з 5:30 до 22:30. У години пік інтервали між поїздами 2-4 хвилини, в інші години – 5-7 хвилин. На вихідних проміжок складає 6-11 хвилин.

Синьою гілкою рух іде зі станції «Героїв Дніпра» до «Либідська». Від станції «Деміївська» до станції «Теремки» організовано човниковий рух з інтервалом в 15 хвилин.

Як повідомлялося, КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

До слова, від 24 травня по 12 серпня розклад Київської кільцевої електрички буде змінено. Причина – будівництво тунелю для нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу.