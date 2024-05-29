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Оновлення даних через ЦНАП: в якому випадку візит до ТЦК є обов’язковим

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Оновлення даних через ЦНАП: в якому випадку візит до ТЦК є обов’язковим
При відмові в оновленні даних у ЦНАПі доведеться йти до ТЦК
фото з відкритих джерел

Директорка департаменту ЦНАП: «В оновленні даних в деяких випадках можуть бути відмови»

В деяких випадках при оновленні даних у ЦНАПах військовозобов’язаним доведеться йти до військкомату. Зокрема, це стосується випадків, коли вони отримують відмову, розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Хочу звернути увагу, що в оновленні даних в деяких випадках можуть бути відмови. ЦНАПи не мають повноважень та можливостей змінювати дані системи. У випадках відмов людині треба йти до ТЦК і СП. Тому що це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми», – наголосила вона.

За словами Шамрай, прийом даних адміністратором ЦНАПу триває близько 10 хвилин, далі ще доведеться чекати від 10 хвилин до кількох годин, поки дані оновляться. Після цього людина отримує витяг про оновлення даних.

«Якщо витяг не сформувався відразу, ми видаємо людині опис прийнятих документів. Це є підтвердженням того, що людина прийшла до ЦНАПу, зробила заявку на оновлення даних і чекає на результат. Навіть якщо самого витягу ще немає», – зазначила директорка департаменту ЦНАП.

Шамрай додала, що про оформлення витягу сповіщає смс-повідомлення, після чого можна забрати роздрукований документ з проставленою печаткою та підписом.

Нагадаємо, військовозобов'язані у Києві можуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів. За словами директорки департаменту ЦНАП у Києві Наталії Шамрай, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

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Теги: мобілізація військовозобов'язаний ТЦК

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