Як правильно вітати жінок з 8 березня: МВС випустило оригінальні листівки

У міністерстві додали, що варто зберегти листівки, аби мати під рукою саме ті слова, що виявляють повагу та підтримку жінкам

У МВС закликали залишити стереотипні побажання в минулому

Міністерство внутрішніх справ України випустили інформативні листівки про те, як потрібно вітати жінок зі святом 8 березня. Про це повідомив прессцентр МВС у Facebook.

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«Вітаємо вас зі святом краси та жіночності!» – теж відчуваєте в цьому побажанні образливий стереотип? Це був приклад того, як вітати жінок 8 березня не варто. А як правильно й коректно – пояснюємо на прикладах», – зазначили в МВС.

фото: МВС

фото: МВС

фото: МВС

фото: МВС

фото: МВС

У МВС закликали залишити стереотипні побажання в минулому, і зберегти листівки, щоб мати під рукою саме ті слова, які виявляють повагу та підтримку жінкам.

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Стало відомо, що ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося, адже його популярність за останні роки суттєво зменшилася.

Ще у 2017 року це свято було одним із найулюбленіших, його відзначала приблизно половина населення (49%). У 2018 році популярність свята знизилася до 45%, у 2020 – до 40%, у 2021 році його назвали улюбленим уже 34% опитаних, у 2023 – 25%.

Нагадаємо, депутати пропонують замість 8 березня святкувати 25 лютого – День української жінки (дата народження Лесі Українки).

Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.