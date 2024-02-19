«Слуга народу» Гунько піде під суд за отримання хабаря

Депутат підбурював представника приватного підприємства дати хабар службовцям Національної академії аграрних наук України і керівнику одного з місцевих органів держвлади

Народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька судитимуть за одержання $85 тис. за оренду землі. Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

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«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його спільника, яких минулого року викрили на одержанні $85 тис. неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель», – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, депутат підбурював представника приватного підприємства дати хабар службовцям Національної академії аграрних наук України і керівнику одного з місцевих органів держвлади.

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За «винагороду» вони нібито мали забезпечити надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 гектарів, які перебували у постійному користуванні державного підприємства академії аграрних наук, та в подальшому не перешкоджати господарській діяльності. Насправді депутат планував сам заволодіти цими коштами.

Фігурант заявив підприємцю, що той має передати «винагороду» розміром $221 тис. – з розрахунку $130 за один га державної землі.

Матеріали стосовно одного зі спільників виділені в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

Нагадаємо, 8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні $85 тис. неправомірної вигоди. наступного дня стало відомо, що нардепу того ж дня оголосили підозру.

Гунько ж заявив, що гроші йому підкинули.