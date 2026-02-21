День рідної мови 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки

Українську мову знають та використовують приблизно 50 млн людей у всьому світі

Для українців мова – це справжна зброя та символом боротьби

21 лютого 2026 року в світі відзначається Міжнародний день рідної мови. Це свято покликане нагадати про цінність мовного розмаїття, необхідність збереження національних мов та повагу до культурної спадщини кожного народу.

Чому Міжнародний день рідної мови святкують 21 лютого?

Свято було запроваджене у 1999 році Генеральною конференцією ЮНЕСКО, а з 2000 року воно щорічно відзначається в різних країнах світу. Дата 21 лютого обрана на згадку про події 1952 року в Бангладеш, коли під час протестів за визнання бенгальської мови державною загинули студенти.

Мова як основа ідентичності

За даними ЮНЕСКО, у світі існує близько 7 тисяч мов, проте значна їх частина перебуває під загрозою зникнення. Щонайменше кожні два тижні одна мова зникає разом із останніми її носіями.

Мова – це не лише засіб спілкування. Це історія, культура, традиції, спосіб мислення та світогляд народу. Втрата мови означає втрату частини культурної спадщини людства.

Міжнародний день рідної мови – це ще один привід замислитися над тим, що мова є не лише інструментом спілкування, а фундаментом національної пам’яті та майбутнього.

Особливе значення для України

Для України Міжнародний день рідної мови має особливий зміст. Українська мова століттями зазнавала утисків та заборон, однак збереглася і стала символом державності та національної єдності.

В умовах повномасштабної війни питання мови набуло ще більшого значення – як маркер самоідентифікації та культурного спротиву. Сьогодні дедалі більше громадян свідомо переходять на українську в повсякденному житті, підтримуючи розвиток національного мовного простору.

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ліна Костенко

Мова – це про ідентичність, яка допомагає будувати справжнє суспільство, та незалежність країни. Для українців вона стала справжньою зброєю та символом боротьби, яка триває з початку російсько-української війни.

Молитва за рідну мову Боже, Отче милостивий!

Ти нам дав ту мову красну,

Поміж мовами найкращу,

Нашу рідну, нашу власну! Тою мовою співала

Нам маленьким наша мати,

Тою мовою навчала

Тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо

Величатись перед світом

Бо між мовами ця мова -

Мов троянда поміж цвітом. Хоч би й хто напастував нас

Хоч би хто посмів грозити, -

Дай нам силу, дай відвагу

Рідну мову боронити. Поможи, Небес Владико,

Хай буде по Твоїй волі,

Щоб та мова гомоніла

Вільно: в хаті, в церкві, в школі. Дай діждати пошанівку

Рідного святого слова,

Щоб цвіла на славу Божу

Наша українська мова! Юрко Шкрумеляк

Сім вражаючих фактів про мови світу

У світі існує близько 7 000 мов, але понад 40% із них перебувають під загрозою зникнення – про це регулярно нагадує ЮНЕСКО. Кожні два тижні зникає одна мова. Разом із нею людство втрачає унікальний спосіб мислення та культурну пам’ять. Найбільше мов – у Папуа-Новій Гвінеї. У цій країні нараховують понад 800 мов. Найпоширеніша мова за кількістю носіїв – китайська (мандаринський діалект) – понад мільярд людей. Англійська – найпопулярніша як друга мова. Більше людей вивчають її як іноземну, ніж будь-яку іншу. Існують мови без письма. Деякі народи досі передають знання виключно усно. Найдовше слово у фінській мові має понад 60 літер, а в німецькій легко створюються гігантські складені слова.

Сім фактів про українську мову, якими варто пишатися

Багата спадщина: Перші ознаки української мови зустрічаються у письмових пам'ятках XI–XIII століть. Вона має глибоке історичне коріння, що сягає часів Русі. Унікальна граматика: Наявність кличного відмінка (наприклад, «друже», «мово», «Україно»), що зберігся далеко не в усіх слов’янських мовах і надає нашому мовленню особливої щирості. М'якість та мелодійність: Українська має одну з найбагатших у світі систем зменшувально-пестливих форм (сонечко, матуся, мовонька). Навіть ворогів у гімні ми називаємо «вороженьками». Повернення символів: Літера «ґ» була офіційно вилучена радянською владою у 1933 році з ідеологічних міркувань (щоб наблизити українську до російської) і повернулася в правопис лише у 1990 році. Офіційний статус: Українська мова отримала статус державної ще до проголошення незалежності – у жовтні 1989 року, що стало важливим кроком до суверенітету. Масштаб поширення: Наша мова входить до тридцятки найпоширеніших мов світу за кількістю носіїв. Нею розмовляють понад 40 мільйонів людей на різних континентах. Рекордний переклад: Серед українських творів найбільше іноземними мовами перекладено «Заповіт» Тараса Шевченка. Він звучить понад 150 мовами світу.

Привітання з Днем рідної мови у прозі, віршах та листівках

Сьогодні, у Міжнародний день рідної мови, свято української мови – одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися наш народ. Вітаю вас, дорогі друзі, з міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім'я України!

Народна мудрість стверджує: скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Але я впевнений, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Бажаю всім українцям плекати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну й українців.

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови та щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.

Чи в радості, а чи в журбі,

Ти поклонишся знову й знову

Тому, хто виплекав в тобі

Оцю співучу рідну мову.

Народ цю мову прикрашав,

Беріг від роду і до роду.

І в ній відбилася душа

Мого великого народу.

З Днем рідної мови! Бажаю зберегти її у вигляді, яким передали нам наші предки. Нехай і надалі передається вона із покоління в покоління, не забувається та вдосконалюється. Зберігайте рідну мову!

З Днем рідної мови!

Хай живе вкраїнське слово.

Бережімо, як святиню

Мову рідну й Україну.

Хай звучать казки та вірші,

З кожним днем хай буде більше

Тих, хто рідну мову знає.

Тих, хто нею розмовляє.

Сьогодні Міжнародний день рідної мови! Вітаю всіх, хто ввібрав в себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки, що дає нам силу і могутність. Нумо берегти та розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні й міцні у своїй мові. Наше слово – наша сила!

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови й хочу нагадати, як важливо цінувати й любити рідну мову, мову, якою ти говориш, пишеш і думаєш! Адже саме завдяки нам, людям, які нею користуються, вона живе і розвивається! Нехай наша мова буде багатою і гарною, процвітає і живе вічно!

Зауважимо, українську мову знають та використовують приблизно 50 млн людей у всьому світі. Вона зазнала чимало випробувань за свою історію. Адже неодноразово її забороняли імперські та диктаторські режими, які прирівнювали українську до діалекту чи говірки. Однак попри перешкоди, українська мова досі активно розвивається і міцно вкорінена у свідомості українців, як мова нашої нації.