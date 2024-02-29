День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого

Сьогодні не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

29 лютого, Всесвітній день рідкісних захворювань, День цифрового навчання, Міжнародний день поширення інформації про травми, спричинені повторним перенапруженням. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Касіяна.

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День цифрового навчання

День цифрового навчання (Digital Learning Day) відзначається щороку в останній четвер кожного лютого. Цифрова революція забезпечила людям безпрецедентний доступ до можливостей проводити навчання та наукові дослідження, використовуючи цифрові пристрої.

День цифрового навчання має за мету звернути увагу на важливість використання цифрових технологій в освіті. Важливе місце мають інноваційні та вдосконалені технології. Цей тип навчання охоплює кілька різних інструментів та аспектів для розширення можливостей студентів, включаючи інтернет, змішане навчання та ресурси. Цифрове навчання також використовується для вдосконалення професійних можливостей вчителів, які можуть ділитися своїм досвідом із студентами.

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Всесвітній день рідкісних захворювань

Щороку останній зимовий день у календарі позначений як Всесвітній день рідкісних захворювань (Rare Disease Day). Ця подія проводиться під координацією Європейської організації з рідкісних захворювань — Eurordis. Недуги, які вражають невелику кількість людей порівняно із загальною кількістю населення, називають рідкісними. В Європі хворобу вважають рідкісною, якщо вона вражає одну людину з двох тисяч. Рідкісні захворювання — це серйозні, часто хронічні та прогресуючі недуги, багато з яких досі залишаються недостатньо вивченими. Пацієнти з рідкісними захворюваннями мають дуже багато труднощів — від визначення точного діагнозу до можливості отримувати адекватну медичну допомогу.

Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми

Міжнародний день поширення інформації про травми, спричинені повторним перенапруженням або Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми (International Repetitive Strain Injury Awareness Day), що відзначається щорічно 28 лютого (або 29 лютого у високосні роки), є нагадуванням про широкомасштабний вплив повторювані травми на робочому місці. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про повторні травми, також відомі як розлади опорно-рухового апарату (musculoskeletal disorders, MSD), які є одними з найпоширеніших і виснажливих професійних ризиків, що впливають на мільйони працівників у всьому світі.

За допомогою освітніх та профілактичних стратегій Міжнародний день поширення інформації про травми, спричинені повторним перенапруженням, має на меті знизити рівень захворюваності на ці травми, які виникають внаслідок повторюваних рухів або тривалого перебування в статичних позах.

Яке сьогодні релігійне свято

29 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Касіяна. Він був родом із Римської імперії, жив в IV-V столітті. У віці двадцяти років прийняв рішення відправитися до Палестини, де і став ченцем. Потім мандрував Єгиптом протягом десяти років, вивчаючи традиції чернецтва. 400 року дістався Константинополя і отримав там призначення в диякони від Іоана Златоуста.

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Що не можна робити цього дня

Не можна конфліктувати з рідними, лаятися.

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Заборонено брехати людям – ошуканство швидко розкриється.

Народні прикмети і традиції

Якщо дерева в лісі шарудять – до відлиги;

Тріщить ліс – чекайте на мороз.

Пам’ятні події 29 лютого

1288 рік – Шотландія встановлює 29 лютого днем, коли жінка може запропонувати шлюб чоловікові, а у разі відмови він має сплатити штраф;

1504 рік – Христофор Колумб використовує місячне затемнення для залякування ямайських індіанців;

1712 рік – в Швеції після 29 лютого було 30 лютого;

1768 рік – у костелі міста Бар проголошують Барську конфедерацію;

1944 рік – замах УПА на командувача 1-м Українським фронтом генерала армії Миколу Ватутіна, що потягнуло його смерть 15 квітня;

2004 рік – фільм «Володар перснів: Повернення короля» отримує 11 «Оскарів».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Порфирій, Ілля.