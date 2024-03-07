Як українки ставляться до свята 8 березня: несподівані результати опитування

Історики додають, що особливий сентимент до 8 березня відчувається лише в країнах колишнього соцтабору, попри те, що ООН наголошує на правозахисному значенні цього дня

В 2017 році це свято відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%), але зараз – лише кожний п’ятий (21%)

Ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося: його популярність за останні роки суттєво зменшилася. Про це свідчать результати опитування, проведеного 17-23 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Ще у 2017 року це свято було одним із найулюбленіших, його відзначала приблизно половина населення (49%). У 2018 році популярність свята знизилася до 45%, у 2020 – до 40%, у 2021 році його назвали улюбленим уже 34% опитаних, у 2023 – 25%.

При цьому серед жінок це свято дещо популярніше (23%), ніж серед чоловіків (18%).

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Міжнародний день 8 березня, % респондентів, для яких свято є найбільш важливим чи улюбленим Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

Раніше 8 березня сприймалось як свято «‎ніжності та краси»‎. Така традиція бере витоки з СРСР. У 20-х роках минулого століття цей наратив поширився на країни так званого соцтабору, він відповідав ідеології радянського режиму.

Але насправді 8 березня відзначається у багатьох країнах світу. Однак в інших культурах воно сприймається як можливість вшанувати роль жінки у суспільстві, їхню боротьбу за гендерну рівність і досягнення у цьому. Рішенням ООН від 1977 року цей день носить назву Міжнародний день боротьби за права жінок.

В українському суспільстві тривають дискусії щодо 8 березня: хтось досі святкує ‎«‎день весни та краси», хтось – відзначає День боротьби за права жінок.

Наразі в Україні побутує чотири ідеї: залишити 8 березня державним святом і вихідним днем, зробити 8 березня робочим, взагалі скасувати відзначення цього дня та/або перенести «‎жіночий день» на іншу дату.

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Нагадаємо, депутати пропонують замість 8 березня святкувати 25 лютого – День української жінки (дата народження Лесі Українки).

Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.