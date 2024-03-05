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Facebook відновив свою роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Facebook відновив свою роботу
фото з відкритих джерел

Раніше у соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій

Станом на 18:30 користувачі повідомили про відновлення роботи Facebook. Зокрема, користувачі вже можуть зайти у свої облікові записи.

Наразі користувачі ще повідомляють про проблеми з Insagram.

Як стало відомо, у Червоному морі перерізані 4 з 15 підводних телекомунікаційних кабелів (Seacom, Tgn-Gulf, Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway), повідомляє Hgc Global Communications. Ці кабелі знаходять у водах, що перебувають під юрисдикцією Ємену.

За оцінками компанії, це вплине на 25% трафіку. Близько 15% азійського трафіку прямує на захід, тоді як 80% цього трафіку буде проходити через ці підводні кабелі в Червоному морі.

Нагадаємо, у соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з входом в акаунт.

Facebook відновив свою роботу фото 1
фото: скріншот

Зокрема, станом на 17:10 користувачі масово повідомляли, що їх «викинуло» з їхніх облікових записів. 

Станом на 18:00, кількість скарг на Facebook вже перейшов позначку у 500 тис. Так само збільшилися скарги і в інших соцмережах. Крім того, збій зафіксовано в Instagram. Кількість скарг вже перейшла позначку у 75 тис.

До слова, компанія Meta знає про проблеми з соцмережами Facebook та Instagram.

Раніше стало відомо, що у Червоному морі перерізано три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

Теги: Facebook Meta Instagram соцмережі

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