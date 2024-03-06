8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний

Раніше на 8 березня планували різноманітні заходи, а в навчальних закладах та на роботі вітали дівчат зі святом. Наразі багато жінок вважають, що сенс свята за радянські часи було спотворено

Депутати пропонують замість 8 березня святкувати 25 лютого – День української жінки (дата народження Лесі Українки)

В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, 8 Березня святкували Міжнародний жіночий день. До повномасштабного вторгнення день завжди був вихідним. Проте вже другий рік тривають дискусії: чи є доцільним це свято, адже воно сильно пов'язане з радянським минулим. Чи скасують його і чи можуть замінити?

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Низка депутатів запропонувала скасувати державний вихідний на 8 березня та ще деякі свята, які були створені за часів СРСР, а натомість сформувати свої власні.

Чи буде 8 Березня 2024 року вихідний

Наразі воєнний стан в Україні було продовжено до 13 травня 2024 року, тож додаткового вихідного дня на 8 Березня не буде. До 24 лютого 2022 року Міжнародний жіночий день завжди був вихідним, хоча в більшості інших країн світу він робочий.

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Що відомо про скасування 8 Березня та деяких травневих свят

14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Там же йшлося про скасування державних свят 8 Березня (Міжнародний жіночий день), 1 та 9 травня (День праці і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні в комітеті.

Замість цих свят депутати пропонують створити українські аналоги, які стануть державними вихідними:

25 лютого – День української жінки (дата народження Лесі Українки);

9 березня – День народження Тараса Шевченка;

Друга неділя травня – День матері.

Однак наразі ці рішення ще не були ухваленими.

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Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.

Хоч для багатьох 8 березня сприймається як комуністичний пережиток, він залишається державним святом. Жіночий день в Україні 2024 відзначатимуть, як і раніше, 8 березня, але без офіційного вихідного.

Нагадаємо, із вересня минулого року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначають на 13 днів раніше. У березні на українців очікує кілька важливих церковних свят, серед яких – Благовіщення Пречистої Діви Марії.