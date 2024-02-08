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Військова Олена Білозерська розповіла, що робити після звільнення Залужного

Катерина Іванова
glavcom.ua
Військова Олена Білозерська розповіла, що робити після звільнення Залужного
фото з відкритих джерел

Роби, що маєш, відбудеться те, що буде

Олена Білозерська, військова окремого батальйону морської піхоти, висловилася на своїй Facebook-сторінці щодо звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона наголосила на необхідності бути корисними заради єдиної, головної справи, яка зараз є в Україні.

«У ситуації, що склалася, я пішла єдино можливим шляхом: рятувати те, що іще можливо врятувати, і намагатися бути максимально корисною у справі, яка у всіх у нас зараз лише одна. От немає іншого шляху», – зауважує військова.

Вона також акцентує на тому, що у військових немає «того відчуття, яке зловило пів країни». На її думку, найважливіше зараз: робити свою справу та продовжувати боротися.

Також військовий Дмитро Ярош написав у своїх соцмережах, що хоч і «шкребе на серці», проте головне: не дати ворогу шансу розділити на знищи Україну.

Нагадаємо, Подоляк пояснив, чому Зеленський замінив Залужного.

«Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року, не допустити стагнації по лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої», – написав він.

Стало відомо перелік змін у ЗСУ, які відбудуться найближчим часом. Зеленський наголосив, кожен генерал має знати фронт, а якщо він «не знає фронту, він не служить Україні».

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Теги: фронт звільнення Facebook Дмитро Ярош

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