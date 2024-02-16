День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого

Сьогодні не дозволено впускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на нічліг

16 лютого відзначається День військового журналіста в Україні, День інновацій. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

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День військового журналіста України

16 лютого в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято – День військового журналіста України.

Започаткували його у 2018 році, коли Міністр оборони підписав відповідний наказ. Невипадковою датою є саме 16 число лютого. У 2015 році цього дня під Дебальцевим загинув Дмитро Лабуткін, що виконував свій професійний та військовий обов’язок. Він був капітаном 3-го рангу та редактором телерадіостудії «Бриз» Міністерства оборони України.

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День інновацій

У світі 16 лютого відзначають День інновацій. Його було створено для того, щоб привернути увагу до тих, хто не просто виробляє технології, а тим, хто розширює межі можливого. Інновації відіграють ключову роль у внесенні новизни в наявні лінійки продуктів або процеси, що призводить до збільшення частки ринку, доходів і задоволеності клієнтів. Іноді інновації використовуються для оновлення операційних систем бізнесу або впровадження сучасних технологій для автоматизації.

Яке сьогодні релігійне свято

16 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Дванадцять святих мучеників, які удостоїлися апостольського дару за те, що постраждали за Ісуса Христа у Кесарії Палестинській, коли імператором був Діоклетіан.

Що не можна робити цього дня

Не рубати дерева, бо буде біда.

Заборонено хрестити дитину чи укладати шлюб.

Не дозволено впускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на нічліг.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман — рік буде врожайним;

Якщо дерева в лісі шарудять то варто чекати на відлигу;

Сильний вітер означає, що літо буде холодним;

Ліс тріщить — до міцного морозу.

Пам’ятні події 16 лютого

1267 рік – Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;

1270 рік – литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;

1659 рік – в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;

1918 рік – ухвалюють Акт про незалежність Литви;

1919 рік – починається Вовчухівська операція УГА;

1923 рік – археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;

1937 рік – Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми «Дюпон», отримує патент на нейлон;

1945 рік – експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;

1957 рік – Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;

1968 рік – у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку — 911;

1985 рік – засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;

1991 рік – у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);

2005 рік – набуває чинності Кіотський протокол.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Касіан, Ілля.