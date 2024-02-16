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День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
13 лютого – День військового журналіста України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не дозволено впускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на нічліг

16 лютого відзначається День військового журналіста в Україні, День інновацій. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

День військового журналіста України

День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого фото 1

16 лютого в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято – День військового журналіста України.

Започаткували його у 2018 році, коли Міністр оборони підписав відповідний наказ. Невипадковою датою є саме 16 число лютого. У 2015 році цього дня під Дебальцевим загинув Дмитро Лабуткін, що виконував свій професійний та військовий обов’язок. Він був капітаном 3-го рангу та редактором телерадіостудії «Бриз» Міністерства оборони України.

День інновацій

День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого фото 2

У світі 16 лютого відзначають День інновацій. Його було створено для того, щоб привернути увагу до тих, хто не просто виробляє технології, а тим, хто розширює межі можливого. Інновації відіграють ключову роль у внесенні новизни в наявні лінійки продуктів або процеси, що призводить до збільшення частки ринку, доходів і задоволеності клієнтів. Іноді інновації використовуються для оновлення операційних систем бізнесу або впровадження сучасних технологій для автоматизації.

Яке сьогодні релігійне свято

16 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Дванадцять святих мучеників, які удостоїлися апостольського дару за те, що постраждали за Ісуса Христа у Кесарії Палестинській, коли імператором був Діоклетіан.

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Що не можна робити цього дня

  • Не рубати дерева, бо буде біда.
  • Заборонено хрестити дитину чи укладати шлюб.
  • Не дозволено впускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на нічліг.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман — рік буде врожайним;
  • Якщо дерева в лісі шарудять то варто чекати на відлигу;
  • Сильний вітер означає, що літо буде холодним;
  • Ліс тріщить — до міцного морозу.

Пам’ятні події 16 лютого

  • 1267 рік – Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;
  • 1270 рік – литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;
  • 1659 рік – в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;
  • 1918 рік – ухвалюють Акт про незалежність Литви;
  • 1919 рік – починається Вовчухівська операція УГА;
  • 1923 рік – археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;
  • 1937 рік – Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми «Дюпон», отримує патент на нейлон;
  • 1945 рік – експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;
  • 1957 рік – Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;
  • 1968 рік – у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку — 911;
  • 1985 рік – засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;
  • 1991 рік – у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);
  • 2005 рік – набуває чинності Кіотський протокол.

Іменини

День ангела сьогодні святкують  Касіан, Ілля.

Теги: Україна журналіст технології військові незалежність свята

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