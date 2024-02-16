День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Сьогодні не дозволено впускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на нічліг
16 лютого відзначається День військового журналіста в Україні, День інновацій. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.
День військового журналіста України
16 лютого в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято – День військового журналіста України.
Започаткували його у 2018 році, коли Міністр оборони підписав відповідний наказ. Невипадковою датою є саме 16 число лютого. У 2015 році цього дня під Дебальцевим загинув Дмитро Лабуткін, що виконував свій професійний та військовий обов’язок. Він був капітаном 3-го рангу та редактором телерадіостудії «Бриз» Міністерства оборони України.
День інновацій
У світі 16 лютого відзначають День інновацій. Його було створено для того, щоб привернути увагу до тих, хто не просто виробляє технології, а тим, хто розширює межі можливого. Інновації відіграють ключову роль у внесенні новизни в наявні лінійки продуктів або процеси, що призводить до збільшення частки ринку, доходів і задоволеності клієнтів. Іноді інновації використовуються для оновлення операційних систем бізнесу або впровадження сучасних технологій для автоматизації.
Яке сьогодні релігійне свято
16 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Дванадцять святих мучеників, які удостоїлися апостольського дару за те, що постраждали за Ісуса Христа у Кесарії Палестинській, коли імператором був Діоклетіан.
Що не можна робити цього дня
- Не рубати дерева, бо буде біда.
- Заборонено хрестити дитину чи укладати шлюб.
- Не дозволено впускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на нічліг.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман — рік буде врожайним;
- Якщо дерева в лісі шарудять то варто чекати на відлигу;
- Сильний вітер означає, що літо буде холодним;
- Ліс тріщить — до міцного морозу.
Пам’ятні події 16 лютого
- 1267 рік – Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;
- 1270 рік – литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;
- 1659 рік – в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;
- 1918 рік – ухвалюють Акт про незалежність Литви;
- 1919 рік – починається Вовчухівська операція УГА;
- 1923 рік – археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;
- 1937 рік – Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми «Дюпон», отримує патент на нейлон;
- 1945 рік – експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;
- 1957 рік – Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;
- 1968 рік – у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку — 911;
- 1985 рік – засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;
- 1991 рік – у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);
- 2005 рік – набуває чинності Кіотський протокол.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Касіан, Ілля.
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