Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій
Фонд «Допомога. АЕТ» регулярно доставляє гуманітарну допомогу до деокупованих регіонів України
фото з відкритих джерел

Благодійна організація «Допомога. АЕТ» працює у кількох напрямках: допомога малозабезпеченим, дітям-сиротам та людям похилого віку

Один із найбільших в Україні імпортерів нафтопродуктів «Альянс Енерго Трейд» (АЕТ), у відповідь на російську збройну агресію, започаткував благодійну організацію «БФ «Допомога. АЕТ». Його мета – допомога малозабезпеченим громадянам України, дітям-сиротам, людям похилого віку, а також постраждалим від воєнних дій. З початку війни загальна сума благодійної допомоги «Альянс Енерго Трейд» в Україні склала понад 55 млн гривень.

Фонд «Допомога. АЕТ» регулярно доставляє гуманітарну допомогу до деокупованих регіонів України, а також до регіонів, які найбільше постраждали від війни. Наприклад, фонд АЕТ передав понад 1000 продуктових наборів мешканцям Херсонської та Миколаївської областей. А також наприкінці 2022 року компанія організувала доставку допомоги до населених пунктів Харківської області, які досі перебувають під обстрілами. За словами місцевих жителів, за час воєнних дій гуманітарна допомога приїжджала до них лише двічі: через обстріли та ракетні атаки дістатися цих місць складно чи навіть неможливо.

Крім того, компанія «Альянс Енерго Трейд» ініціювала два благодійні проєкти навесні минулого року: «Гарячі обіди для Київської області» та «Продуктові набори». Завдяки цій ініціативі мешканці Бородянки, Ірпеня та Гостомеля щодня отримували понад 2000 гарячих обідів протягом перших двох місяців війни росії проти України.

Різноманітні проєкти фінансової підтримки «Альянс Енерго Трейд» організовує в співпраці з волонтерами, медичними установами та органами опіки. Фонд компанії закупив будматеріали та надав гуманітарну допомогу Київському міському дитячому будинку імені Городецького, де мешкають новонароджені та діти до 4 років. Також провів ремонтні роботи в одному із дитячих садків Чернігова.

Минулого року ТОВ «Альянс Енерго Трейд» перерахувало 1 млн гривень через благодійну платформу #UNITED24 на потреби Міністерства охорони здоров'я. Ці кошти будуть використані на медичну допомогу захисникам України та українцям. Також благодійний фонд компанії закупив медикаменти для Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні, яка надає допомогу постраждалим із зони бойових дій та місцевим мешканцям.

Для потреб ЗСУ спільно з волонтерами компанія придбала медикаменти, харчові продукти, квадрокоптери, дизельні генератори, тепловізори, прилади нічного бачення та амуніцію для захисту бійців, а також понад 1 млн літрів пального.

У 2023 році благодійний фонд «Допомога. АЕТ» продовжує активну роботу. Основний напрямок – гуманітарна допомога українцям, які зіткнулися з тяжкими життєвими обставинами, зокрема, постраждали від воєнних дій. Зараз вся Україна чекає на закінчення війни та новин про звільнення наших територій. А команда фонду АЕТ готова підтримувати країну впродовж усього шляху до повного відновлення.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден оголосив, що Україна також отримає гуманітарну допомогу від USAID на $375 млн
Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID
22 грудня, 2022, 07:12
З міжнародних організацій Україні допомагала в основному ООН, яка розгорнула одну з найбільших своїх гуманітарних операцій
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
Вчора, 17:58

Суспільство

Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій
Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій
День народження Епіфанія: головні факти із життя та цитати митрополита
День народження Епіфанія: головні факти із життя та цитати митрополита
Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого
Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого
Мінреінтеграції згадало про українців, які через війну опинилися за кордоном
Мінреінтеграції згадало про українців, які через війну опинилися за кордоном
НАЗК оголосило корпорацію Procter&Gamble спонсором війни
НАЗК оголосило корпорацію Procter&Gamble спонсором війни
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
18K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
9566
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки
9542
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg

Новини

Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15
Скандальний чиновник із Міноборони розповів про свій «російський паспорт»
Вчора, 23:25
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
Вчора, 23:00
Розклад чемпіонату світу-2023 з біатлону
Вчора, 22:38

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту