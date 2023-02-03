Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій

Благодійна організація «Допомога. АЕТ» працює у кількох напрямках: допомога малозабезпеченим, дітям-сиротам та людям похилого віку

Один із найбільших в Україні імпортерів нафтопродуктів «Альянс Енерго Трейд» (АЕТ), у відповідь на російську збройну агресію, започаткував благодійну організацію «БФ «Допомога. АЕТ». Його мета – допомога малозабезпеченим громадянам України, дітям-сиротам, людям похилого віку, а також постраждалим від воєнних дій. З початку війни загальна сума благодійної допомоги «Альянс Енерго Трейд» в Україні склала понад 55 млн гривень.

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Фонд «Допомога. АЕТ» регулярно доставляє гуманітарну допомогу до деокупованих регіонів України, а також до регіонів, які найбільше постраждали від війни. Наприклад, фонд АЕТ передав понад 1000 продуктових наборів мешканцям Херсонської та Миколаївської областей. А також наприкінці 2022 року компанія організувала доставку допомоги до населених пунктів Харківської області, які досі перебувають під обстрілами. За словами місцевих жителів, за час воєнних дій гуманітарна допомога приїжджала до них лише двічі: через обстріли та ракетні атаки дістатися цих місць складно чи навіть неможливо.

Крім того, компанія «Альянс Енерго Трейд» ініціювала два благодійні проєкти навесні минулого року: «Гарячі обіди для Київської області» та «Продуктові набори». Завдяки цій ініціативі мешканці Бородянки, Ірпеня та Гостомеля щодня отримували понад 2000 гарячих обідів протягом перших двох місяців війни росії проти України.

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Різноманітні проєкти фінансової підтримки «Альянс Енерго Трейд» організовує в співпраці з волонтерами, медичними установами та органами опіки. Фонд компанії закупив будматеріали та надав гуманітарну допомогу Київському міському дитячому будинку імені Городецького, де мешкають новонароджені та діти до 4 років. Також провів ремонтні роботи в одному із дитячих садків Чернігова.

Минулого року ТОВ «Альянс Енерго Трейд» перерахувало 1 млн гривень через благодійну платформу #UNITED24 на потреби Міністерства охорони здоров'я. Ці кошти будуть використані на медичну допомогу захисникам України та українцям. Також благодійний фонд компанії закупив медикаменти для Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні, яка надає допомогу постраждалим із зони бойових дій та місцевим мешканцям.

Для потреб ЗСУ спільно з волонтерами компанія придбала медикаменти, харчові продукти, квадрокоптери, дизельні генератори, тепловізори, прилади нічного бачення та амуніцію для захисту бійців, а також понад 1 млн літрів пального.

У 2023 році благодійний фонд «Допомога. АЕТ» продовжує активну роботу. Основний напрямок – гуманітарна допомога українцям, які зіткнулися з тяжкими життєвими обставинами, зокрема, постраждали від воєнних дій. Зараз вся Україна чекає на закінчення війни та новин про звільнення наших територій. А команда фонду АЕТ готова підтримувати країну впродовж усього шляху до повного відновлення.