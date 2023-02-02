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Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
фото з відкритих джерел

Україна отримала додаткові €45 млн для місії військової допомоги

У четвер, 2 лютого, Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн та ще додаткові €45 млн для місії військової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

«Я вдячний за життєво важливу безпекову допомогу ЄС, яка наближає нас до перемоги над російським агресором», – написав Кулеба.

Інших деталей міністр закордонних справ не розкрив.

Нагадаємо, сьогодні до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 

Завтра в Україні відбудеться Саміт Україна-ЄС. Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

Читайте також: Самміт Україна-ЄС. На що нам очікувати
Теги: гроші Україна Європейський союз

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