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США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих

Іван Гавриляк
glavcom.ua
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
З міжнародних організацій Україні допомагала в основному ООН, яка розгорнула одну з найбільших своїх гуманітарних операцій
фото: рух «Чесно»

Протягом 2022 року система ООН спрямувала в Україну понад 4,5 млрд доларів

Найбільше гуманітарної допомоги Україні надають США. За період з 24 січня по 20 листопада 2022 року ця країна передала лише гуманітарної допомоги на 9,9 млрд доларів. 

США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих фото 1

Про це йдеться у публікації Наталії Патрікєєвої та Сергія Нікітенка для Руху «Чесно», які досліджували розподіл допомоги у обласних центрах України та її транспортування на прифронтові території. 

Аналіз даних проєкту Ukraine Support Tracker свідчить, що сума допомоги від США перевищує допомогу решти країн, разом узятих. 

Як повідомляє Міністерство закордонних справ, з міжнародних організацій Україні допомагала в основному ООН, яка розгорнула одну з найбільших своїх гуманітарних операцій, а також суттєво збільшила присутність агенцій, програм та фондів. 

Протягом 2022 року система ООН спрямувала в Україну понад 4,5 млрд доларів.

Основні напрями надання цієї гуманітарної допомоги – розміщення та харчування внутрішньо переміщених осіб, продовольча безпека та засоби до існування, охорона здоров’я, вода, санітарія та гігієна. А також багатоцільова грошова допомога (готівкові кошти) та захист (захист дітей, протидія гендерно обумовленому насильству, протимінна діяльність) тощо. 

США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих фото 2

За даними ООН, станом на кінець листопада 2022 року Організація надала гуманітарну допомогу за цими напрямами 13,5 мільйонам осіб, що включає надання готівкової допомоги 4,3 мільйонам українців на суму понад 930 млн доларів США.

Як зазначають автори, ОБСЄ до завершення мандату 30 червня 2022 року реалізувала 18 проєктів загальною вартістю близько 1,2 млн євро (за кошти Зведеного бюджету ОБСЄ) та 18 позабюджетних проєктів (за кошти окремих держав – учасниць ОБСЄ) загальною вартістю 37,4 млн євро.

Рада Європи в рамках погодженого нового Плану дій РЄ для України на період 2023–2026 років передбачила орієнтовно 50 млн євро на проєкти, пов’язані з фіксацією воєнних злочинів росії, мінімізацією гуманітарних наслідків російської агресії, зокрема сприянням захисту прав внутрішньо переміщених осіб та реабілітацією жертв війни. 

Також ці кошти спрямують на виконання рішень Європейського суду з прав людини та вимог ЄС, пов’язаних із наданням нашій державі статусу країни-кандидата на вступ до Європейського союзу.

Теги: США гуманітарна допомога харчування безпека охорона

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