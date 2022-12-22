Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID

Байден оголосив, що Україна також отримає гуманітарну допомогу від USAID на $375 млн

Кошти від USAID забезпечать продовольчу і грошову допомогу для понад 1,5 мільйона українців

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє понад $375 млн для України. Про це під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським оголосив президент США Джо Байден.

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«USAID зобов'язується виділити більше ніж $375 млн на терміново необхідну гуманітарну допомогу для України», – сказав Байден.

За його словами, це забезпечить продовольчу і грошову допомогу для понад 1,5 мільйона українців. Також на меті створити доступ до медичного обслуговування, безпечної питної води та тепла для понад 2,5 мільйона українців у зимовий період.

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Він також зазначив, що США та союзники і партнери з усього світу доставили в Україну «з історичною швидкістю» різноманітну допомогу з широкого кола питань, яка була критичною для зміцнення успіху України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

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А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.