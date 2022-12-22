Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID
Байден оголосив, що Україна також отримає гуманітарну допомогу від USAID на $375 млн
фото ілюстративне

Кошти від USAID забезпечать продовольчу і грошову допомогу для понад 1,5 мільйона українців

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє понад $375 млн для України. Про це під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським оголосив президент США Джо Байден.

«USAID зобов'язується виділити більше ніж $375 млн на терміново необхідну гуманітарну допомогу для України», – сказав Байден.  

За його словами, це забезпечить продовольчу і грошову допомогу для понад 1,5 мільйона українців. Також на меті створити доступ до медичного обслуговування, безпечної питної води та тепла для понад 2,5 мільйона українців у зимовий період.  

Він також зазначив, що США та союзники і партнери з усього світу доставили в Україну «з історичною швидкістю» різноманітну допомогу з широкого кола питань, яка була критичною для зміцнення успіху України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

Теги: Володимир Зеленський президент Джозеф Байден гуманітарна допомога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд
США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд
Вчора, 19:03
ЗСУ отримають системи Patriot і боєприпаси для них
Нова допомога від США: що отримає Україна
Вчора, 19:46
У Повітряних силах пояснили, як надання систем Patriot може вплинути на перебіг війни
ЗСУ пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні
Вчора, 21:57

Економіка

Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID
Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID
США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд
США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд
Соратник Зеленського визнав, що на початку війни стояла проблема голоду
Соратник Зеленського визнав, що на початку війни стояла проблема голоду
Новий пакет допомоги: США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot
Новий пакет допомоги: США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot
«Українське диво». Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні
«Українське диво». Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні
Соратник Зеленського назвав основні ризики бюджету-2023
Соратник Зеленського назвав основні ризики бюджету-2023

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
69K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
67K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
36K
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
35K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
22K
Якщо Путін переможе, станеться найстрашніше: прогноз ізраїльського історика 

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту