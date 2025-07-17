Які професії будуть найбільш затребуваними після завершення війни: аналіз ринку
Державна служба зайнятості: Після завершення війни потреба в якісно укомплектованій армії не зникне
За перше півріччя 2025 року найбільша кількість вакансій на працівників сфери обслуговування та надання послуг, спеціалістів зі спеціальними вміннями та знаннями, фахівців з вищою освітою, некваліфікованих робітників. Найбільшу нестачу роботодавці зараз відчувають серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.
За прогнозами Державної служби зайнятості, після завершення війни ситуація кардинально не зміниться і найбільше працівників шукатимуть за подібними напрямками:
- Військові. Після завершення війни потреба в якісно укомплектованій армії не зникне. Навчання відбуватиметься довше, вимоги до кандидатів на багато вакансій стануть вищими.
- Медики. Практично всі медичні заклади потребуватимуть фахівців, проте, за попередніми прогнозами, найактуальнішими будуть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта, спеціаліста лікувального масажу.
- Будівельники. Відновлення країни передбачатиме масштабне будівництво, тому зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, штукатури, теслі, сантехніки, зварювальники та інші представники цих професій будуть дуже потрібними для роботодавців.
- Енергетики. Енергетична галузь України відноситься до однієї із найбільш постраждалих внаслідок війни, тому відновлення інфраструктури передбачатиме велику потребу в таких професіях, як інженери, техніки, електромонтери, конструктори, розробники, електромонтажники, електрохіміки, технологи, метеоенергетики та багато інших.
- Правоохоронці. Працівники судів, прокуратури, поліції, органів служби безпеки та антикорупційні органи також потребуватимуть значного влиття нових сил у професії. Усі вони забезпечуватимуть захист законів Україні на звільнених територіях та регіонах, де зараз ведуться бойові дії.
- Програмісти. Окрім цифровізації економіки, велика потреба буде в захисті інформації та персональних даних. Тому такі спеціалісти будуть дуже затребуваними.
- Спеціалісти оборонної промисловості. Власні виробництва товарів, які необхідні військовим, та спільні проєкти з іноземними партнерами, вимагатимуть великої кількості інженерів, науковців, економістів та розробників.
- Спеціалісти транспортної сфери. За час війни з’явилися нові транспортні шляхи, які в майбутньому стануть основними каналами постачання всіх необхідних для відбудови матеріалів. Тому водіїв, залізничників, диспетчерів, логістів та експедиторів потрібно буде дуже багато.
- Психологи. Участь в бойових діях, постійні обстріли мирних міст, втрата рідних і близьких, посттравматичні стресові розлади залишають свої сліди на ментальному здоров’ї українців. Зрештою усі ці психологічні проблеми потребуватимуть реабілітації.
- Освітяни. Головним завданням вчителів, майстрів виробничого навчання, методистів, соціальних педагогів стане навчити людей всім потрібним Україні професіям.
Нагадаємо, лише 32,1% роботодавців планують наймати працівників у 2025 році, переважно для заповнення вже відкритих вакансій. Згідно з опитуванням роботодавців, у рейтингу найбільш популярних професій знаходяться водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, вантажник, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець з касиром торгівельного залу тощо.