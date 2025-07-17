Які професії будуть найбільш затребуваними після завершення війни: аналіз ринку

Державна служба зайнятості: Після завершення війни потреба в якісно укомплектованій армії не зникне

За перше півріччя 2025 року найбільша кількість вакансій на працівників сфери обслуговування та надання послуг, спеціалістів зі спеціальними вміннями та знаннями, фахівців з вищою освітою, некваліфікованих робітників. Найбільшу нестачу роботодавці зараз відчувають серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.

За прогнозами Державної служби зайнятості, після завершення війни ситуація кардинально не зміниться і найбільше працівників шукатимуть за подібними напрямками:

Військові. Після завершення війни потреба в якісно укомплектованій армії не зникне. Навчання відбуватиметься довше, вимоги до кандидатів на багато вакансій стануть вищими. Медики. Практично всі медичні заклади потребуватимуть фахівців, проте, за попередніми прогнозами, найактуальнішими будуть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта, спеціаліста лікувального масажу. Будівельники. Відновлення країни передбачатиме масштабне будівництво, тому зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, штукатури, теслі, сантехніки, зварювальники та інші представники цих професій будуть дуже потрібними для роботодавців. Енергетики. Енергетична галузь України відноситься до однієї із найбільш постраждалих внаслідок війни, тому відновлення інфраструктури передбачатиме велику потребу в таких професіях, як інженери, техніки, електромонтери, конструктори, розробники, електромонтажники, електрохіміки, технологи, метеоенергетики та багато інших. Правоохоронці. Працівники судів, прокуратури, поліції, органів служби безпеки та антикорупційні органи також потребуватимуть значного влиття нових сил у професії. Усі вони забезпечуватимуть захист законів Україні на звільнених територіях та регіонах, де зараз ведуться бойові дії. Програмісти. Окрім цифровізації економіки, велика потреба буде в захисті інформації та персональних даних. Тому такі спеціалісти будуть дуже затребуваними. Спеціалісти оборонної промисловості. Власні виробництва товарів, які необхідні військовим, та спільні проєкти з іноземними партнерами, вимагатимуть великої кількості інженерів, науковців, економістів та розробників. Спеціалісти транспортної сфери. За час війни з’явилися нові транспортні шляхи, які в майбутньому стануть основними каналами постачання всіх необхідних для відбудови матеріалів. Тому водіїв, залізничників, диспетчерів, логістів та експедиторів потрібно буде дуже багато. Психологи. Участь в бойових діях, постійні обстріли мирних міст, втрата рідних і близьких, посттравматичні стресові розлади залишають свої сліди на ментальному здоров’ї українців. Зрештою усі ці психологічні проблеми потребуватимуть реабілітації. Освітяни. Головним завданням вчителів, майстрів виробничого навчання, методистів, соціальних педагогів стане навчити людей всім потрібним Україні професіям.

Нагадаємо, лише 32,1% роботодавців планують наймати працівників у 2025 році, переважно для заповнення вже відкритих вакансій. Згідно з опитуванням роботодавців, у рейтингу найбільш популярних професій знаходяться водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, вантажник, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець з касиром торгівельного залу тощо.