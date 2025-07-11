Ринок праці: в яких областях найвища зарплата
Найнижчі зарплати отримують працівники в Запорізькій області
Станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становить 24 609 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Olx, розділ робота та послуги.
Найбільше платять в Донецькій області – там середня зарплата складає 28 431 грн. Найвищі оклади також зафіксовано у Львівській – 27 477 грн, Київській – 27 153 грн, Івано-Франківській – 26 676 грн, Волинській – 26 503 грн та Закарпатська – 25 643 грн областях.
Найнижчі зарплати отримують працівники в Запорізькій області – 20 555 грн, а також у Чернігівській (20 828 грн) і Полтавській (20 858 грн) областях.
Які зарплати в інших областях:
- Рівненська область – 24 589 грн;
- Одеська – 24 517 грн;
- Тернопільська – 24 424 грн;
- Хмельницька – 23 454 грн;
- Херсонська – 23 375 грн;
- Сумська – 23 335 грн;
- Вінницька – 23 227 грн;
- Харківська – 23 100 грн;
- Житомирська – 22 937 грн;
- Миколаївська – 22 844 грн;
- Чернівецька – 22 799 грн;
- Черкаська – 22 071 грн;
- Дніпропетровська – 22 309 грн;
- Кіровоградська – 21 748 грн.
Зазначимо, що згідно з даними Держстату, у 2024 році зарплати зросли на 25,6% порівняно з попереднім роком. Очікування до кінця поточного року залишаються позитивними – прогнозується зростання на рівні 15-20%.
Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, за три роки зарплати українців зростуть майже вдвічі.
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