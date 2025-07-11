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Ринок праці: в яких областях найвища зарплата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ринок праці: в яких областях найвища зарплата
Згідно з прогнозом уряду, за три роки зарплати українців зростуть майже вдвічі
фото з відкритих джерел

Найнижчі зарплати отримують працівники в Запорізькій області

Станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становить 24 609 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Olx, розділ робота та послуги.

Найбільше платять в Донецькій області – там середня зарплата складає 28 431 грн. Найвищі оклади також зафіксовано у Львівській – 27 477 грн, Київській – 27 153 грн, Івано-Франківській – 26 676 грн, Волинській – 26 503 грн та Закарпатська – 25 643 грн областях. 

Найнижчі зарплати отримують працівники в Запорізькій області – 20 555 грн, а також у Чернігівській (20 828 грн) і Полтавській (20 858 грн) областях.

Які зарплати в інших областях:

  • Рівненська область – 24 589 грн;
  • Одеська – 24 517 грн;
  • Тернопільська – 24 424 грн;
  • Хмельницька – 23 454 грн;
  • Херсонська – 23 375 грн;
  • Сумська – 23 335 грн;
  • Вінницька – 23 227 грн;
  • Харківська – 23 100 грн;
  • Житомирська – 22 937 грн;
  • Миколаївська – 22 844 грн;
  • Чернівецька – 22 799 грн;
  • Черкаська – 22 071 грн;
  • Дніпропетровська – 22 309 грн;
  • Кіровоградська – 21 748 грн.

Зазначимо, що згідно з даними Держстату, у 2024 році зарплати зросли на 25,6% порівняно з попереднім роком. Очікування до кінця поточного року залишаються позитивними – прогнозується зростання на рівні 15-20%.

Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, за три роки зарплати українців зростуть майже вдвічі.

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Теги: зарплата робота

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