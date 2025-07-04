ДТЕК визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів

ДТЕК визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранівновини компаній
ДТЕК отримав відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів
Компанія ДТЕК отримала відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів. Про це свідчить рейтинг журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».
Початково у рейтингу найкращих роботодавців взяли участь 150 компаній, а за звання лідера професії HR змагалися 75 професіоналів. ДТЕК отримав відзнаку в номінації «Найкраща програма підтримки ветеранів».
Раніше повідомлялось, що в ДТЕК Ріната Ахметова створили окрему страхову програму для ветеранів «Ветеран+». В ній збільшено пакет медичних послуг для ветеранів, який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.