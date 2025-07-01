Столична влада повідомила, скільки освітніх закладів досі не мають укриттів

У садочках ситуація з укриттями краща, ніж у школах

Понад 80% дитячих садків та шкіл Києва вже забезпечені укриттями. Решта 20% також мають певні захисні споруди, 7% освітніх закладів столиці досі не мають сховищ. Про це повідомив заступник Київського голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

За словами заступника Київського голови КМДА, у більшості шкіл та садків наявні підвальні приміщення, однак їхня площа може бути недостатньою для одночасного розміщення всіх учнів і персоналу. У таких випадках застосовується змішана модель навчання, наприклад, у дві зміни. Це дозволяє оперативно та безпечно евакуювати дітей до наявних укриттів у разі повітряної тривоги.

«Кількість закладів, де укриттів немає зовсім, становить 23. Це менше ніж 7% від загальної кількості. Робота над їхнім облаштуванням триває. Одне укриття вже функціонує в Дарницькому районі, ще одне – в Оболонському. Будівництво завершується у Святошинському районі, а на Подолі тривають ремонтні роботи», – зазначив Мондріївський.

За словами чиновника, очікується, що до кінця 2025 року або упродовж другого півріччя 2026 року всі школи Києва будуть повністю забезпечені укриттями.

«Щодо дитячих садків, ситуація з укриттями краща. Це пояснюється меншою кількістю дітей та наявністю передбачених проєктами укриттів у багатьох закладах», – додав Мондріївський.

Нагадаємо, Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут Львівської обласної ради замовив у ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс» будівництво укриття за 57,95 млн. грн. Згідно з тендерною документацією, мають збудувати укриття загальною площею 979,6 кв. м на 313 осіб. У документах зазначено низку товарів і робіт із вартістю, суттєво вищою за ринкову.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій обласній дитячій лікарні може з’явитися хірургічний корпус з протирадіаційним укриттям. Відповідний тендер у квітні оголосило державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області». Очікувана вартість робіт – 439,71 млн грн. Фінансуватиметься будівництво з державного і місцевого бюджетів.

До слова, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн грн. Аналітики Бюро скерували на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками. В результаті управління освіти відхилило пропозицію згадуваного учасника та скасувало процедуру проведення закупівлі. Таким чином упереджено розтрату понад 300 млн грн з місцевого бюджету.