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Школярі врятують ринок праці в Україні: прогноз

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Школярі врятують ринок праці в Україні: прогноз
Більшість школярів вже у 10-12 років знають, ким хочуть стати
фото з відкритих джерел

230 тис. підлітків вступили до профтехів і коледжів минулого року

 

Кадровий дефіцит в Україні у найближчі 3-5 років зменшиться завдяки школярам, які все частіше обирають професійне навчання і вже за 2-2,5 роки виходять на ринок праці. Про це йдеться в аналітичному огляді Конфедерації роботодавців України, передає «Главком».

За даними Конфедерації роботодавців України, вже шостий рік поспіль зростає кількість вступників до закладів професійної освіти. У 2024 році до профтехів та коледжів вступили 230 тис. підлітків, тоді як у 2021-му – 210 тисяч.

46% підлітків 10–12 років знають, ким хочуть стати в дорослому віці. 41% школярів вирішують навчатись у професійно-технічних закладах освіти, бо не хочуть «втрачати два роки в школі», ще 39% – тому що прагнуть здобути саме цю професію. Свій вибір підлітки обґрунтовують власними інтересами (59%) та здібностями (30%).

Другий тренд, за даними аналітиків, – бажання якомога раніше почати заробляти. Кожен шостий підліток, хто хоче цього, вже здобуває професію.

Третій тренд – майже 60% підлітків довіряють соціальним мережам, де рекламуються професії, які частково заміняє штучний інтелект. Зокрема, йдеться про IT-фахівців, попит на яких знизився через розвиток генеративного ШІ, наприклад, ChatGPT.

Четвертий тренд – понад 70% студентів профтехів задоволені своїм вибором.

П’ятий тренд – за рік на 40% зросла кількість підлітків, які хочуть пов’язати своє майбутнє зі Збройними силами.

«Ці дані свідчать, що здебільшого підлітки знають, чого хочуть. Але часто поради батьків і вчителів «допомагають» зробити вибір, який забирає в них сім років на навчання в школі та ВНЗ. У підсумку в 21–22 роки вони опиняються на ринку праці з не завжди актуальним фахом і потребою працювати на позиціях, де вища освіта взагалі не потрібна. Іноді молоді люди взагалі розчаровуються у виборі професії. Підлітки, які почали здобувати професію в 14–15 років, починають працювати в 17–18. Можливостей для реалізації набагато більше. Й вони можуть здобути вищу освіту, коли чітко визначаться з напрямом», – відзначили у Конфедерації роботодавців України.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство освіти і науки України ухвалило зміни щодо того, як організовуватимуть дистанційне навчання під час війни. Ці нововведення є частиною проєкту «Школа офлайн». Їхня головна мета – дати можливість кожній дитині якісно вчитися, де б вона не була: на підконтрольній Україні території, на тимчасово окупованій землі чи за кордоном.

Також «Главком» інформував, які професії та спеціальності найчастіше обирали українці у 2025 році. Серед них: медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник, водій автотранспортних засобів.

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Теги: навчання Україна школярі професії

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