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Польща запроваджує чотириденний робочий тиждень без зменшення зарплати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Польща запроваджує чотириденний робочий тиждень без зменшення зарплати
Поляки є одними з найзавантаженіших працівників у Європі
фото із відкритих джерел

З 30 червня у Польщі буде запроваджено скорочений робочий день

Міністерство сім'ї, праці та соцполітики Польщі (MRPiPS) наприкінці червня запускає пілотний проєкт, який зменшить тривалість робочого дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал The Warsaw.

У межах проєкту співробітники зможуть працювати по шість годин на день замість восьми, відпочивати три дні на тиждень або отримувати додаткові дні відпустки, при цьому зарплата залишиться незмінною. На скорочений робочий день перейдуть компанії, держустанови, фонди, асоціації та профспілки по всій країні.

На перший рік проєкту виділено 10 млн злотих ($2,7 млн) з Фонду праці. Мета – скоротити загальний робочий час на 20% на рік.

Влада міста Влоцлавек вже запровадила 35-годинний робочий тиждень для співробітників мерії та підвідомчих організацій. «Компанія Herbapol Poznań теж перейшла на скорочений робочий день, хоч і ставилася до ідеї скептично. Результат – менше звільнень та лікарняних, а фінансові показники за 2024 рік стали кращими за багато років», – йдеться у матеріалі. 

Для чого це потрібно?

Жителі Польщі – одні із найзавантаженіших працівників у Європі. Але більше годин – не означає більше ефективності. Через перевтому зростає ризик вигоряння, помилок та травм. А скорочений тиждень допомагає людям відпочивати, піклуватися про здоров'я, сім'ю та саморозвиток.

«Роботодавці своєю чергою отримують більш продуктивних та лояльних співробітників, менше помилок та прогулів, а також конкурентну перевагу на ринку праці. При цьому, як показує досвід, прибутки компаній не страждають», – зазначає The Warsaw.

Як нагадало видання, у Франції, Данії та Бельгії вже давно діють укорочені робочі тижні: 35–38 годин. У Франції, наприклад, після запровадження 35-годинного тижня ВВП зріс на 81%.

До слова, скорочений робочий тиждень стає світовим трендом.Усвідомлюючи зміну ставлення до культури роботи та особистого життя, все більше країн експериментують із чотириденним робочим тижнем або встановлюють його, потенційно переосмислюючи майбутнє роботи. 

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року Польща опинилася серед лідерів Європейського Союзу за темпами зростання витрат на оплату праці. Згідно з даними Євростату, погодинні витрати на робочу силу зросли на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це суттєво перевищує середній показник по ЄС, який становив 4,1%.

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Теги: Польща зарплата робота праця

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