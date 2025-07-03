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Мінсоцполітики закликають викорінити ейджизм на ринку праці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Мінсоцполітики закликають викорінити ейджизм на ринку праці
Марчак: Демографія дуже змінює ринок праці і має на нього прямий вплив
фото: Delo.ua.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак: «Україна не може дозволити собі дискримінацію за віком. Ейджизм на ринку праці – це розкіш, на яку ми не маємо права»

Через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення. У зв’язку з демографічною кризою країна має подолати ейджизм. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу на HR Wisdom Summit 2025, передає «Главком».

За словами Марчак, Україна наразі переживає глибоку демографічну кризу, яка супроводжується стрімким старінням населення. Частка громадян віком 65 років і старше зросла з 12% у 1991 році до 18% у 2021-му, а у 2024 році досягла вже 22%.

Мінсоцполітики закликають викорінити ейджизм на ринку праці фото 1

У порівнянні з 2021 роком чисельність працездатного населення в Україні зменшилася на 40%. Крім того, за прогнозами демографів, у разі збереження нинішніх тенденцій населення країни до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051-го – до 25,2 млн.

«Демографія дуже змінює ринок праці і має на нього прямий вплив. Сьогодні 74% роботодавців відчувають дефіцит кадрів, а середній брак персоналу становить близько 15% від штату», – наголосила посадовиця.

Марчак підкреслила, що тренд на старіння населення триватиме. Водночас лише 27% людей віком понад 50 років нині залучені до праці. За її словами, для ефективного відновлення економіки країні потрібно залучити додатково 4-5 млн працівників.

Мінсоцполітики закликають викорінити ейджизм на ринку праці фото 2

«Україна не може дозволити собі дискримінацію за віком. Ейджизм на ринку праці – це розкіш, на яку ми не маємо права», – зазначила Марчак.

Згідно з даними Мінсоцполітики, 69% чоловіків і 67% жінок віком 50+ стикалися з упередженим ставленням, зокрема при пошуку роботи. Вакансії найчастіше орієнтовані на молодих кандидатів.

Мінсоцполітики закликають викорінити ейджизм на ринку праці фото 3

«Люди старшого віку менш охоче шукають роботу, але це велика проблема – ми маємо їх повернути на ринок праці. Потрібно забезпечити рівні умови для всіх кандидатів», – підкреслила вона.

Марчак закликала вже сьогодні формувати політику інклюзивності у сфері працевлаштування та переглядати HR-підходи в умовах зміненої демографічної реальності.

Теги: Міністерство соціальної політики ринок демографічна криза робота

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