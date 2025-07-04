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Сезонна робота в Одесі й Карпатах: скільки можна заробити та актуальні вакансії

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Сезонна робота в Одесі й Карпатах: скільки можна заробити та актуальні вакансії
Сезонна робота в Україні залишається популярною серед пошукачів
фото: freepik.com

Водії та офіціанти лідирують за зарплатами в Одесі, у Карпатах найбільше платять різноробочим

В сезон відпусток головними літніми куточками для відпочинку в Україні залишаються Карпати та Одеса. Це має свій вплив на ринок праці, тож у цих регіонах очікувано активізується сектор сезонної роботи. Сайт OLX  розповів, які сезонні професії наразі є найбільш затребуваними в Одесі та Карпатах та скільки можна заробити, передає «Главком».

Одеса: шалений попит та високі зарплати 

У Одесі на ринок праці сезонної роботи у літній період досить активний. Серед найбільш затребуваних професій:

  • Вакансії із підкатегорії «Початок карʼєри» – медіанна заробітна плата 19 тис. грн;
  • Різноробочий – медіанна заробітна плата 19 тис. грн;
  • Продавець – медіанна заробітна плата 25 тис. грн;
  • Будівельник – медіанна заробітна плата 25 тис. грн;
  • Прибиральниця – медіанна заробітна плата 16 тис. грн;
  • Офіціант – медіанна заробітна плата 37 500 тис. грн;
  • Кухар – медіанна заробітна плата 34 тис. грн;
  • Водій – медіанна заробітна плата 42,5 тис. грн;
  • Покоївка – медіанна заробітна плата 22 тис. грн;
  • Бармен  – медіанна заробітна плата 30 тис. грн.

Попит на сезону роботу в Одесі високий – в середньому кількість відгуків на оголошення перевищує число пропозицій у 42 рази. Найбільше відгуків збирають вакансії із підкатегорії «Початок карʼєри», а також різноробочого, продавця, офіціанта, прибиральниці.

З минулого року, порівнюючи аналогічні періоди червня, кількість вакансій сезонної роботи зросла на майже 80%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зросла на 17%.

Карпати: менше вакансій, але стабільний попит

У Карпатах попит на сезонну роботу нижчий, ніж в Одесі: кількість відгуків на вакансії перевищує число оголошень в середньому у 12 разів. 

Яких вакансій найбільше пропонують та яка зарплата:

  • Вакансії із підкатегорії «Початок карʼєри» – медіанна заробітна плата 6,5 тис. грн;
  • Кухар – медіанна заробітна плата 30 тис. грн;
  • Різноробочий – медіанна заробітна плата 35 тис. грн;
  • Офіціант – медіанна заробітна плата 18 тис. грн;
  • Покоївка – медіанна заробітна плата 10 тис. грн;

Найбільше відгуків збирають вакансії покоївки, офіціанта та пропозиції із підкатегорїї «Початок карʼєри». 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вакансій сезонної роботи у Карпатах зменшилась на 25%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зменшилась – на 25%.

Готельно-ресторанна сфера традиційно залишається драйвером сезонного ринку праці. З аналітики вище помітно, що найбільше шукають офіціантів, кухарів, покоївок. В Одесі ми бачимо не лише стабільно високий попит, а й позитивну динаміку: порівняно з минулим роком кількість сезонних вакансій зросла на 80%, а медіанна зарплата – на 17%. Це сигнал про поступове відновлення внутрішнього туризму та пожвавлення економічної активності в місті.

Раніше «Главком» писав, що через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення. У зв’язку з демографічною кризою країна має подолати ейджизм. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу на HR Wisdom Summit 2025.

Також «Главком» інформував, що з моменту запуску чат-боту ChatGPT у листопаді 2022 року кількість нових вакансій початкового рівня на ринку праці скоротилася майже на третину. 

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Теги: Україна робота праця OLX

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