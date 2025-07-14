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Найпопулярніші професії в Україні: які зарплати пропонують роботодавці

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Найпопулярніші професії в Україні: які зарплати пропонують роботодавці
Понад усе в Україні наразі не вистачає водіїв та підсобників
фото з відкритих джерел

Найбільший попит на робітників спостерігається на Дніпропетровщині та Харківщині

Лише 32,1% роботодавців планують наймати працівників у 2025 році, переважно для заповнення вже відкритих вакансій. Про це пише «Главком» з посиланням на Дослідження ринку праці у 2024-2025 роках.

Згідно з опитуванням роботодавців, у рейтингу найбільш популярних професій знаходяться водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, вантажник, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець з касиром торгівельного залу тощо. Причому найбільші зарплати готові платити водіям, трактористам та менеджерам.

Запланований найм працівників у 2025 році та середня заробітна плата по найбільш затребуваним професіям
Запланований найм працівників у 2025 році та середня заробітна плата по найбільш затребуваним професіям

Найбільший попит на працівників спостерігається у Дніпропетровській (13.0%) та Харківській (11.5%) областях. Значна кількість великих промислових підприємств в цих регіонах потребує більше працівників, нестача яких зумовлена безпековою ситуацією та мобілізацією, йдеться у дослідженні ринку праці.

Розподіл наявної кількості відкритих вакансій за регіонами
Розподіл наявної кількості відкритих вакансій за регіонами

Зазначається, що 31,7% роботодавців зіткнулися з проблемами пошуку персоналу. Основними причинами цього став дефіцит кадрів, мобілізація, завищені очікування претендентів щодо зарплати та недостатня кваліфікація кандидатів. Й на момент опитування 23,8% підприємств вказали на наявність понад 116 тис. відкритих вакансій, найбільша частка яких, 56,5%, відзначається у сегменті великих підприємств.

Частка підприємств за регіонами, що мають відкриті вакансії
Частка підприємств за регіонами, що мають відкриті вакансії

Водночас найменше підприємств з відкритими вакансіями зафіксовано у Києві(10,4%), Запорізькій (16,9%), Вінницькій(18,9%) та Одеській( 19,9%) областях.

Масштабне опитування роботодавців проводилося в усіх підконтрольних Україні районах з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. На момент опитування в країні налічувалося понад 116 тис. відкритих вакансій.

Нагадаємо, згідно з оцінками Національного банку та Міністерства економіки, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення.

Також «Главком» писав про популярні вакансії серед українців у червні.

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Теги: водій мобілізація зарплата робота соцопитування

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