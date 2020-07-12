Яценюк розповів щемливу історію про боротьбу за життя свого батька (Фото)



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Це одна з останніх фотографій разом із татом. Зроблена за півтора місяці до смерті. Кожен день ми були разом. До останнього його дня Фото Facebook Арсенія Яценюка

Сьогодні Петру Яценюку, науковцю, заслуженому працівнику освіти України, батькові Арсенія Яценюка, мало би виповнитися 79 років

Експрем’єр у день святих Петра і Павла розповів про свого батька Петра Яценюка, якого вже нема у живих. Політик поділився родинною історію тяжкої боротьби з онкологічними захворюваннями, які переніс Яценюк-старший.

«Сьогодні, в день Петра і Павла, ми всією сім’єю разом з татом мали святкувати його 79-й день народження. Не справдилося. Перший його день народження без нього.

Минулого року він покинув цей світ і відійшов у інший, кращий світ.

Він – людина великого серця, глибокої душі, високої порядності розуму і достоїнства. Мій найвищий титул – син Петра Яценюка!

У цей день я хочу розповісти дещо з його життя. Точніше боротьби за життя. Студенти і друзі, які його обожнювали і поважали, не все про це знають. Ця розповідь для тих, хто втрачає надію в себе.

Ця розповідь для того, щоб сповідувати життєве кредо – ніколи не здавайся! Ця розповідь про мого великого і сильного батька.

Марія та Петро Яценюки з донькою Аліною і сином Арсенієм

Мій тато мав онкологічні захворювання. Три! Перше – меланома, сталася коли я був на другому курсі юридичного факультету. 1992 рік. Друзі нашої родини – лікарі сказали, що татові залишилось три місяця. Мама плакала. Я сказав – будемо боротись. Тато зберігав спокій. Хірург у Чернівцях, прізвище якого я пам’ятаю вже 28 років, – Поморцев, зробив топ-операцію. Друга онкологія – карцинома кишківника. 2000 рік. Тут вже давали не три, а шість місяців. Батько сказав – нічого страшного немає. Я знайшов лікарів, і він полетів на операцію. За півроку ніхто б і не здогадався, що він важко хворів.

Третя онкологія – рабдоміосаркома – виявилась сильнішою. Два з половиною місяці ми провели разом. Билися за його життя. Інколи він сварився зі мною, що змушую його їсти, ходити, робити вправи. Але навіть це він робив дуже по-доброму. Для медиків це був якийсь неймовірний приклад – як людина може перебороти такі важкі захворювання. А для мене це було підтвердження того, яким є мій батько, – сильний, вольовий, розсудливий. Переможець. Мені треба ще багато в чому брати з нього приклад.

Він прожив чудове життя. 27 років він прожив від першої і 19 років – від другої онкології», – написав Арсеній Яценюк.

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