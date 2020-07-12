Google заборонить рекламу шпигунських програм і технологій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До реклами, забороненою Google, входять програми для відстеження повідомлень, дзвінків та GPS, а також усе, що зазвичай рекламується з метою переслідування когось без їхньої згоди

Це правило не поширюватиметься на послуги приватних детективних агентств, а також на товари й послуги, за допомогою яких батьки можуть відстежувати місцеперебування дітей

Компанія Google оголосила, що заборонить рекламувати товари й послуги, призначені для стеження або спостерігання за іншою людиною.

Про це повідомляє Центр правил реклами Google.

«У серпні 2020 року буде оновлено правила щодо сприяння непорядній поведінці в Google Ads. Ми додамо обмеження щодо реклами шпигунських програм і технологій для спостереження, а саме заборонимо рекламувати товари й послуги, призначені для стеження або спостерігання за іншою людиною або її діяльністю (без дозволу такої особи). Ці правила застосовуватимуться в усіх країнах світу. З 11 серпня 2020 року ми ретельно стежитимемо за їх дотриманням», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це правило не поширюватиметься на послуги приватних детективних агентств, а також на товари й послуги, за допомогою яких батьки можуть відстежувати місцеперебування дітей.

До реклами, забороненою Google, входять програми для відстеження повідомлень, дзвінків та GPS, а також усе, що зазвичай рекламується з метою переслідування когось без їхньої згоди. Це включає не лише програмне забезпечення, а й пристрої, такі як камери та диктофони, які відкрито позначені як шпигунські.

Сталкінгове програмне забезпечення на смартфонах та комп’ютерах використовується для прихованого слідкування за людиною. Воно може відслідковувати локацію, записувати телефонні дзвінки та текстові повідомлення, красти паролі до акаунтів у соцмережах, виявляти контакти та фотографії.

Google уже не дозволяє додатки сталкерського спрямування у Play Store та видаляє їх, коли вони з’являються.

Нагадаємо, Google видалив ще один набір додатків, які були визнані шкідливими в Google Play. Однак видалення додатку в магазині не веде до автоматичного видалення шкідливого додатку з вашого телефона.

Як повідомлялося, сервіс Google Maps впроваджує нововведення – тепер він буде попереджати про обмеження на пересування, введені в різних країнах для протидії поширенню коронавірусу.

Читайте також: