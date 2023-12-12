Столиця запускає автобуси між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»: схема руху

Організація нового автобусного маршруту проводиться з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів

Починаючи із 13 грудня у Києві курсуватиме автобус №60, який здійснюватиме рейси альтернативним маршрутом ділянки закритих на ремонт станцій метро Оболонсько-Теремківської лінії. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наземний транспорт курсуватиме між станціями метрополітену «Либідська» та «Деміївська».

У відомстві зазначили, що організація такого автобусного маршруту проводиться з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Схема руху автобусів

Вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Голосіївський – проспект Науки – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Загородня – вулиця Антоновича.

Нагадаємо, що Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги.