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Столиця запускає автобуси між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»: схема руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столиця запускає автобуси між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»: схема руху
фото з відкритих джерел

Організація нового автобусного маршруту проводиться з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів

Починаючи із 13 грудня у Києві курсуватиме автобус №60, який здійснюватиме рейси альтернативним маршрутом ділянки закритих на ремонт станцій метро Оболонсько-Теремківської лінії. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Наземний транспорт курсуватиме між станціями метрополітену «Либідська» та «Деміївська».

Столиця запускає автобуси між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»: схема руху фото 1

У відомстві зазначили, що організація такого автобусного маршруту проводиться з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів.

Схема руху автобусів

Вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Голосіївський – проспект Науки – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Загородня – вулиця Антоновича.

Нагадаємо, що Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. 

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Теги: метро ремонт транспорт вулиця автобус Київ

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