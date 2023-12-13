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ЗСУ назвали тип ракет, якими окупанти вночі вдарили по Києву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ назвали тип ракет, якими окупанти вночі вдарили по Києву
У результаті ракетного удару в Києві сталися руйнування та пожежі
фото: ДСНС

РФ атакувала столицю України двома типами ракет

У ніч на 13 грудня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши десять ракет: зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети «Іскандер». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 грудня.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Крім того, пізно ввечері РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши десять БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні БпЛА.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

У результаті ворожого удару постраждав 51 мешканець Києва, серед яких шестеро дітей.

Триває робота рятувальників на місці обстрілів

З'явилися фото наслідків ракетної атаки на Київ.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття усіх десяти ракет, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії.

Читайте також: Нічний удар по Києву: фото рятувальної операції
Теги: ракета Київ

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