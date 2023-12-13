ЗСУ назвали тип ракет, якими окупанти вночі вдарили по Києву

У результаті ракетного удару в Києві сталися руйнування та пожежі

РФ атакувала столицю України двома типами ракет

У ніч на 13 грудня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши десять ракет: зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети «Іскандер». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 грудня.

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Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Крім того, пізно ввечері РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши десять БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні БпЛА.

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Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

У результаті ворожого удару постраждав 51 мешканець Києва, серед яких шестеро дітей.

Триває робота рятувальників на місці обстрілів

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З'явилися фото наслідків ракетної атаки на Київ.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття усіх десяти ракет, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії.