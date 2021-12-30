Кабмін призначив колишнього «регіонала» заступником голови Вінницької ОДА

Донедавна Андрій Кавунець керував ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

29 грудня Кабінет міністрів України в ході останнього у 2021 році засідання уряду здійснив низку важливих призначень на посади до міністерств та відомств. Зокрема, уряд погодив кандидатуру Андрія Кавунця заступником голови Вінницької ОДА.

Як повідомляє видання «24Вінниця», в минулому Андрій Кавунець був депутатом Вінницької обласної ради від «Партії регіонів». На своїй поточній посаді він займатиметься питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Раніше ця посада була вакантною.

Донедавна Кавунець керував ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини», а також був радником голови Вінницької ОДА.

Варто зазначити, що посада заступника голови облдержадміністрації з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації була створена на вимогу Кабміна ще у 2020 року, але лишалася певний час вакантною. У липні 2020 року очільник ОДА Сергій Борзов скоротив цю посаду, мотивувавши це міркуваннями економії бюджетних коштів. Втім, з огляду на сьогоднішнє рішення Уряду, можна зробити висновок, що посаду було створено знову.

Низка інших призначень та звільнень, здійснених Кабінетом міністрів цього дня, торкнулася Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Державного агентства України з управління зоною відчуження; Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо.

Раніше повідомлялося, що У виборах ректора державного університету «Одеська політехніка» візьме участь лише один кандидат – чинний керівник вишу Геннадій Оборський, що раніше очолював міську організацію «Партії регіонів».

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