  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині розпочалась реорганізація територіальних органів Державної казначейської служби

    • Розсилка
    На Вінниччині розпочалась реорганізація територіальних органів Державної казначейської служби

    Районні управління приєднають до обласного

    Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання функціонування територіальних органів Державної казначейської служби» від 23.11.2020 р. № 1147.

    Вона передбачає реорганізацію деяких територіальних органів Державної казначейської служби шляхом приєднання до окремих територіальних органів Державної казначейської служби за переліком згідно з додатком до вказаної постанови.

    Фактично це приєднання управлінь Державної казначейської служби у районах та містах до головних управлінь Державної казначейської служби у областях.

    Згідно із документом,  відбудеться реорганізація деякихтериторіальних органів Державної казначейської служби шляхом приєднання до окремих територіальних органів Державної казначейської служби за переліком згідно з додатком.

    Таким чином до ГУ Казначейства у Вінницькій області приєднають:

    • Управління Казначейства у м. Вінниці
    • Управління Казначейства у м. Ладижині
    • Управління Казначейства в Іллінецькому районі
    • Управління Казначейства в Оратівському районі
    • Управління Казначейства в Ямпільському районі
    • Управління Казначейства у Барському районі
    • Управління Казначейства у Бершадському районі
    • Управління Казначейства у Вінницькому районі
    • Управління Казначейства у Гайсинському районі
    • Управління Казначейства у Жмеринському районі та м. Жмеринці
    • Управління Казначейства у Калинівському районі
    • Управління Казначейства у Козятинському районі та м. Козятині
    • Управління Казначейства у Крижопільському районі
    • Управління Казначейства у Липовецькому районі
    • Управління Казначейства у Літинському районі
    • Управління Казначейства у Могилів-Подільському районі та м. Могилів-Подільському
    • Управління Казначейства у Мурованокуриловецькому районі
    • Управління Казначейства у Немирівському районі
    • Управління Казначейства у Піщанському районі
    • Управління Казначейства у Погребищенському районі
    • Управління Казначейства у Теплицькому районі
    • Управління Казначейства у Тиврівському районі
    • Управління Казначейства у Томашпільському районі
    • Управління Казначейства у Тростянецькому районі
    • Управління Казначейства у Тульчинському районі
    • Управління Казначейства у Хмільницькому районі та м. Хмільнику
    • Управління Казначейства у Чернівецькому районі
    • Управління Казначейства у Чечельницькому районі
    • Управління Казначейства у Шаргородському районі

    Джерело: lada.fm

    Теги: Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies