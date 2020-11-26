На Вінниччині розпочалась реорганізація територіальних органів Державної казначейської служби

Районні управління приєднають до обласного

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання функціонування територіальних органів Державної казначейської служби» від 23.11.2020 р. № 1147.

Вона передбачає реорганізацію деяких територіальних органів Державної казначейської служби шляхом приєднання до окремих територіальних органів Державної казначейської служби за переліком згідно з додатком до вказаної постанови.

Фактично це приєднання управлінь Державної казначейської служби у районах та містах до головних управлінь Державної казначейської служби у областях.

Згідно із документом, відбудеться реорганізація деякихтериторіальних органів Державної казначейської служби шляхом приєднання до окремих територіальних органів Державної казначейської служби за переліком згідно з додатком.

Таким чином до ГУ Казначейства у Вінницькій області приєднають:

Управління Казначейства у м. Вінниці

Управління Казначейства у м. Ладижині

Управління Казначейства в Іллінецькому районі

Управління Казначейства в Оратівському районі

Управління Казначейства в Ямпільському районі

Управління Казначейства у Барському районі

Управління Казначейства у Бершадському районі

Управління Казначейства у Вінницькому районі

Управління Казначейства у Гайсинському районі

Управління Казначейства у Жмеринському районі та м. Жмеринці

Управління Казначейства у Калинівському районі

Управління Казначейства у Козятинському районі та м. Козятині

Управління Казначейства у Крижопільському районі

Управління Казначейства у Липовецькому районі

Управління Казначейства у Літинському районі

Управління Казначейства у Могилів-Подільському районі та м. Могилів-Подільському

Управління Казначейства у Мурованокуриловецькому районі

Управління Казначейства у Немирівському районі

Управління Казначейства у Піщанському районі

Управління Казначейства у Погребищенському районі

Управління Казначейства у Теплицькому районі

Управління Казначейства у Тиврівському районі

Управління Казначейства у Томашпільському районі

Управління Казначейства у Тростянецькому районі

Управління Казначейства у Тульчинському районі

Управління Казначейства у Хмільницькому районі та м. Хмільнику

Управління Казначейства у Чернівецькому районі

Управління Казначейства у Чечельницькому районі

Управління Казначейства у Шаргородському районі

Джерело: lada.fm