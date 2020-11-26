На Вінниччині розпочалась реорганізація територіальних органів Державної казначейської служби
Районні управління приєднають до обласного
Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання функціонування територіальних органів Державної казначейської служби» від 23.11.2020 р. № 1147.
Вона передбачає реорганізацію деяких територіальних органів Державної казначейської служби шляхом приєднання до окремих територіальних органів Державної казначейської служби за переліком згідно з додатком до вказаної постанови.
Фактично це приєднання управлінь Державної казначейської служби у районах та містах до головних управлінь Державної казначейської служби у областях.
Згідно із документом, відбудеться реорганізація деякихтериторіальних органів Державної казначейської служби шляхом приєднання до окремих територіальних органів Державної казначейської служби за переліком згідно з додатком.
Таким чином до ГУ Казначейства у Вінницькій області приєднають:
- Управління Казначейства у м. Вінниці
- Управління Казначейства у м. Ладижині
- Управління Казначейства в Іллінецькому районі
- Управління Казначейства в Оратівському районі
- Управління Казначейства в Ямпільському районі
- Управління Казначейства у Барському районі
- Управління Казначейства у Бершадському районі
- Управління Казначейства у Вінницькому районі
- Управління Казначейства у Гайсинському районі
- Управління Казначейства у Жмеринському районі та м. Жмеринці
- Управління Казначейства у Калинівському районі
- Управління Казначейства у Козятинському районі та м. Козятині
- Управління Казначейства у Крижопільському районі
- Управління Казначейства у Липовецькому районі
- Управління Казначейства у Літинському районі
- Управління Казначейства у Могилів-Подільському районі та м. Могилів-Подільському
- Управління Казначейства у Мурованокуриловецькому районі
- Управління Казначейства у Немирівському районі
- Управління Казначейства у Піщанському районі
- Управління Казначейства у Погребищенському районі
- Управління Казначейства у Теплицькому районі
- Управління Казначейства у Тиврівському районі
- Управління Казначейства у Томашпільському районі
- Управління Казначейства у Тростянецькому районі
- Управління Казначейства у Тульчинському районі
- Управління Казначейства у Хмільницькому районі та м. Хмільнику
- Управління Казначейства у Чернівецькому районі
- Управління Казначейства у Чечельницькому районі
- Управління Казначейства у Шаргородському районі
Джерело: lada.fm