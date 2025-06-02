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На Вишгородщині браконьєр під час нересту наловив риби на 35 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Вишгородщині браконьєр під час нересту наловив риби на 35 тис. грн
На місці риболовлі правоохоронці виявили свіжовиловлену рибу, а саме лящів, плоскирку, плітку, окуня та синця
фото: Національна поліція України/Facebook

В межах села Лебедівка чоловік ловив рибу за допомогою рибацької сітки, яка є забороненим знаряддям лову

На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який незаконно ловив рибу в Київському водосховищі під час нересту. Своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму близько 35 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини. 

Повідомляється, що інцидент стався на Вишгородщині, поблизу села Лебедівка. Правоохоронці встановили, що місцевий житель, перебуваючи на березі в межах села Лебедівка, виловлював рибу за допомогою встановленої рибацької сітки, яка є забороненим знаряддям лову. На місці правоохоронці виявили свіжовиловлену рибу, а саме лящів, плоскирку, плітку, окуня та синця.

Дізнавачі Вишгородської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України). Наразі слідство завершено, і справа передана до суду.

Поліція Київщини наголошує на необхідності неухильно дотримуватися встановлених заборон та утримуватися від незаконного рибного, звіриного або іншого водного добувного промислу.

Нагадаємо, правоохоронці Бучанщини задокументували факт незаконного вилову риби у селі Мощун. Під час проведення рибоохоронного рейду на річці Ірпінь в районі села Мощун Бучанського району Київської області було зафіксовано порушення правил любительського рибальства. Попередньо, сума нанесених рибалкою збитків державі склала близько 200 тис. грн.

До слова, Білоцерківське нижнє водосховище, що розташоване на річці Рось, поповнилось молоддю риби загальною вагою 1 тис кг. До водойми випустили 25 тисяч товстолобів.

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Теги: штраф Київщина рибальство поліція риба

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