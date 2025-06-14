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Польський рибалка впіймав сома-гіганта

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Польський рибалка впіймав сома-гіганта
Рибалка випустив сома назад у річку
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України/Facebook

Риба була 252 см завдовжки

Днями польський рибалка Міхал Челковський став автором неймовірного улову на річці Одра. Йому вдалося витягти з води величезного сома завдовжки 252 см. Як інформує «Главком», про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Хоча ця водойма відома своїми багатими рибними ресурсами, такі трофейні екземпляри тут трапляються вкрай рідко. За оцінками, сом такого розміру може мати вік понад 50 років і важити близько 100 кг.

Польський рибалка впіймав сома-гіганта фото 1

Для самого Міхала цей улов став найбільшим у його рибальській кар'єрі на батьківщині, в Польщі. Він зізнався, що роками мріяв спіймати такого велетня саме на домашніх водоймах. Попри значущість улову, рибалка прийняв свідоме рішення і випустив сома назад у його природне середовище існування.

Хоча сом став особистим рекордом Міхала в Польщі, він має ще більші досягнення під час риболовлі за кордоном.

Польський рибалка впіймав сома-гіганта фото 2

Нагадаємо, в Україні завершилася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів у озерах, ставках, водосховищах.

Нагадаємо, на Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який незаконно ловив рибу в Київському водосховищі під час нересту. Своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму близько 35 тис. грн. 

До слова, білоцерківське нижнє водосховище, що розташоване на річці Рось, поповнилось молоддю риби загальною вагою 1 тис кг. До водойми випустили 25 тисяч товстолобів.

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Теги: Польща рибальство водойма

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