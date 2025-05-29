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Слухали російську музику: У Львові батьки школярів масово отримали штрафи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Слухали російську музику: У Львові батьки школярів масово отримали штрафи
Поліція Львівщини повідомила, що на всіх батьків учасників події були складені протоколи
фото з відкритих джерел

У Львові батьки школярів отримали штрафи за прослуховування російської музики у ліцеї

У Львові правоохоронці склали адміністративні протоколи на батьків учнів ліцею №93, після того, як школярі були помічені за прослуховуванням та виконанням пісень російського репера Моргенштерна. Інцидент, який стався у туалеті навчального закладу, швидко поширився в місцевих Telegram-каналах, викликавши обурення громадськості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lviv.media.

На відео, яке розповсюдили у місцевих Telegram-каналах, підлітки танцюють і співають під російську музику, використовуючи нецензурну лексику та демонструючи аморальний зміст, поки інші знімали це на телефон. У ліцеї №93 підтвердили факт події, зазначивши, що негайно викликали батьків учасників та залучили поліцію для з'ясування всіх обставин.

Керівниця пресслужби патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій підтвердила, що ситуація перебуває на опрацюванні фахівців. Інспектори служби освітньої безпеки оперативно відреагували на інцидент.

Очільник департаменту освіти та науки Львівської міськради Андрій Закалюк висловив жаль з приводу події, підкресливши, що головним завданням є «розібратися, зробити висновки й діяти», а не «розіп'яти». Він також зазначив, що вже ведеться робота з керівництвом школи, учнями та батьками.

Патрульна поліція Львівської області повідомила, що на всіх батьків учасників події були складені протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання обов'язків щодо виховання дітей. У поліції наголосили, що пісні російського виконавця містять ненормативну лексику, аморальний зміст та пропагують неприйнятну поведінку.

У своєму зверненні пресслужба патрульної поліції закликала батьків: «Говоріть зі своїми дітьми, формуйте в них правильне уявлення про норми поведінки в суспільстві, цікавтеся їхнім дозвіллям та не порушуйте законодавства». Кількість оштрафованих батьків наразі не уточнюється.

Нагадаємо, поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі – їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Теги: Львів музика школярі штраф

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