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Мустафу Найєма оштрафували і позбавили прав

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мустафу Найєма оштрафували і позбавили прав
Суд визнав Найєма винним та присудив штраф в розмірі 17000 гривень
фото з відкритих джерел

Екснардеп нетверезим сів за кермо

Колишнього нардепа та ексочільника Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма оштрафували на 17 тисяч гривень і позбавили водійських прав на рік за пʼяну їзду на автомобілі. Як інформує «Главком», про це повідомляють «Букви», посилаючись на Єдиний реєстр судових рішень.

Інцидент стався 30 травня 2024 року під час комендантської години в Києві. На той момент Найєм обіймав посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, а вже 10 червня написав заяву про звільнення з посади.

Найєм їхав на автомобілі BMW по бульвару Миколи Міхновського. Запис відеореєстратора правоохоронців зафіксував, як держслужбовцеві запропонували пройти огляд на стан алкогольного спʼяніння на місці зупинки за допомогою приладу «Драгер», на що він погодився. Тест показав результат у 0,62 проміле.

На Найєма склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Найєм тоді не заперечував. Також йому повідомили про заборону керувати транспортним засобом.

13 травня 2025 року Печерський районний суд Києва розглянув справу Найєма.

Печерський районний суд міста Києва
Печерський районний суд міста Києва

Суд визнав його винним та присудив штраф в розмірі 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також Найєм повинен виплатити судовий збір у розмірі 605,6 гривні.

У жовтні 2024 року Мустафа Найєм став старшим радником з питань боротьби з корупцією та відновлення інфраструктури у Promoting Integrity in the Public Sector Activity й працює ним і нині.

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Теги: Мустафа Найєм штраф реєстр звільнення

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