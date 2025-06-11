Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Україні завершилася заборона на вилов риби в озерах та ставках: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В Україні завершилася заборона на вилов риби в озерах та ставках: деталі
Заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави) продовжує діяти 30 червня 2025 року
фото: Державна екологічна інспекція України

Рибалити дозволено на загальних умовах, передбачених Правилами любительського і спортивного рибальства

В Україні завершилася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів у озерах, ставках, водосховищах.  Про це повідомляє «Главком» із посилнням на Державну екологічну інспекцію України

Разом з тим, у екоінспекції наголошують, що заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави) продовжує діяти 30 червня 2025 року.  

Зазначається, що рибалити дозволено на загальних умовах, передбачених Правилами любительського і спортивного рибальства, основні з яких:

  • дозволений вилов вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше 7 на рибалку та спінінгом з блешнею;
  • добова норма вилову риби становить 3 кг + 1 шт (особина, будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів під час здійснення рибальства);
  • мінімально допустимі розміри риби, які дозволені до вилову і зазначені в додатку до Правил.

В інспекції наголосили, що порушення правил рибальства у нерестовий період тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Відповідно до статті 249 Кримінального кодексу України (ККУ), за незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотної шкоди, передбачено такі види покарання:

Якщо діяння спричинило істотну шкоду:

  • Штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • Або пробаційний нагляд – до трьох років.
  • Або обмеження волі – до трьох років.

Якщо правопорушення вчинене із застосуванням вибухівки, отруйних речовин, електроструму або іншими способами масового знищення риби, а також повторно (особою, раніше судимою за цією статтею):

  • Штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • Або обмеження волі – до трьох років.
  • Або позбавлення волі – до трьох років. 

Нагадаємо, на Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який незаконно ловив рибу в Київському водосховищі під час нересту. Своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму близько 35 тис. грн. 

До слова, білоцерківське нижнє водосховище, що розташоване на річці Рось, поповнилось молоддю риби загальною вагою 1 тис кг. До водойми випустили 25 тисяч товстолобів.

Читайте також:

Теги: екологія Київ штраф рибальство Україна інспекція обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузинський сценарій для України: чи справді він можливий?
Грузинський сценарій для України: інсинуації і реальність
31 травня, 19:30
Загальний дискурс Кремля не змінився
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів
5 червня, 11:42
ASD об’єднує понад 4000 європейських оборонних компаній
Україна підписала з ЄС меморандум щодо інтеграції оборонної промисловості
12 травня, 18:53
Європейських політиків у Києві добре погодували
Що їли в Києві Стармер, Макрон, Туск і Мерц: Клопотенко розсекретив меню
11 травня, 18:59
Очікується, що негода протримається до кінця поточної доби
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
13 травня, 14:10
Для отримання допомоги необхідно бути зареєстрованим у Києві до 28 лютого 2025 року та продовжувати мати безперервну реєстрацію у столиці
Київ збільшив щорічну одноразову матеріальну допомогу військовим з інвалідністю І та ІІ групи
15 травня, 09:57
Масштабні постановки театру з основної сцени вирушать у літній тур містами України
Театр Франка вирушає на гастролі: яким містам України пощастить
19 травня, 18:18
Німецька «подруга Путіна» закликала провести референдум щодо Taurus для України
Німецька «подруга Путіна» закликала провести референдум щодо Taurus для України
28 травня, 10:47
Україна продовжує ефективно оборонятися
Foreign Policy пояснив, чому Росія не може здолати Україну
8 червня, 04:27

Новини

Міжнародний виставковий центр опинився під контролем власника готелю «Україна»
Міжнародний виставковий центр опинився під контролем власника готелю «Україна»
Депутатка Київради виявила проблему з оплатою в метро: одна картка – один раз на день
Депутатка Київради виявила проблему з оплатою в метро: одна картка – один раз на день
В Україні завершилася заборона на вилов риби в озерах та ставках: деталі
В Україні завершилася заборона на вилов риби в озерах та ставках: деталі
Столичні патрульні завадили жінці, яка намагалася вчинити самогубство
Столичні патрульні завадили жінці, яка намагалася вчинити самогубство
Поліція покарала нетверезу компанію, яка «відпочивала» на озері під музику окупанта
Поліція покарала нетверезу компанію, яка «відпочивала» на озері під музику окупанта
Мобілізована екссуддя отримала вирок за хабар: деталі
Мобілізована екссуддя отримала вирок за хабар: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
205K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
119K
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
15K
Релігійна диверсія проти України. Нові деталі справи про держзраду мільярдера Новинського
13K
Ворог пішов у наступ: літо буде гарячим

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Сьогодні, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua