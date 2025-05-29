На Майдані Незалежності за день затримано трьох людей за хуліганство біля Алеї Героїв

Правоохоронці затримали двох нетверезих чоловіків, які били кулаками по табличках Героїв Небесної Сотні

Представники Муніципальної охорони повідомили, що спільно з патрульними затримали на Майдані Незалежності трьох людей, які розкидали квіти біля меморіальних місць та били кулаками по памʼятних дошках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Муніципальну охорону».

Муніципали розповіли, що вранц 28 травняі під час патрулювання центру Києва натрапили на жінку, яка ходила поблизу алеї памʼяті загиблих Героїв і розкидала квіти. Її затримали й доставили до Шевченківського управління поліції.

Жінка, затримана за хуліганство на алеї пам'яті загиблих Героїв, 28 травня 2025 рік фото: комунальне об'єднання «Муніципальна Охорона»

Згодом до муніципальної охорони звернувся військовослужбовець, який під час прогулянки із сімʼєю помітив на Майдані Незалежності двох нетверезих осіб, які били кулаками по табличках Героїв Небесної Сотні.

«Чоловік описав їх і вказав напрямок їхнього руху. Тож охоронники разом із патрульними оперативно розшукали їх біля підземного переходу. Порушників також доставили Шевченківського управління поліції», – розповіли у Муніципальній охороні.

Порушників було затримано, їх доставили Шевченківського управління поліції фото: комунальне об'єднання «Муніципальна Охорона»

На усіх трьох затриманих правоохоронці склали протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це дрібне хуліганство. Законодавством, за це передбачений штраф від 51 до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин або ж виправні роботи від 1 до 2 місяців (з відрахуванням 20% заробітку). Максимальне покарання – адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, 15 травня у Києві на Майдані Незалежності жінка пошкодила прапори та фотографії загиблих захисників. Згодом поліція Києва затримала порушницю. Нею виявилась 33-річна киянка, яка перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. Свій вчинок жінка пояснити не змогла.

Після столична влада вжила оперативних заходів для посилення безпеки меморіалу. Як повідомив глава КМВА, вже з самого ранку 16 травня на території народного меморіалу пам'яті було виставлено патрульну поліцію зі зброєю.