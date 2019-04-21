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    Суспільство

    Вибори- 2019: ЦВК оприлюднила перші офіційні дані на виборах президента

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    Порошенко на прес-конференції визнав свою поразку та наголосив, що не йде з політики - Вибори- 2019: ЦВК оприлюднила перші офіційні дані на виборах президента
    Порошенко на прес-конференції визнав свою поразку та наголосив, що не йде з політики

    Перше місце посідає шоумен Володимир Зеленський - 71,28%. Чинний президент України Петро Порошенко набрав 26,38% голосів виборців

    Центральна виборча комісія обробила 2,04% бюлетенів після закінчення другого туру виборів президента України.

    Інформація опублікована на офіційному сайті ЦВК.

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    Перше місце посідає шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський - 71,28%. Чинний президент України Петро Порошенко набрав 26,38% голосів виборців.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Національного екзит-полу та екзит-полу ТСН, перемогу здобув Володимир Зеленський. Він отримав майже 75%, тоді як чинний президент Петро Порошенко - близько 25%.

    Порошенко на прес-конференції визнав свою поразку та наголосив, що не йде з політики. Через деякий час він зателефонував Зеленському, привітав його з перемогою та запропонував свою допомогу.

    Порошенко заявив, що не піде з політики

    Водночас, сам Зеленський вже встиг дати першу прес-конференцію після оприлюднення даних екзит-полів, на якій розповів про перші кадрові рішення, а також про перестановки серед учасників перемовин у Мінську.

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