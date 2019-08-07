Луценко: в «амбарній книзі» Партії регіонів немає підпису Манафорта



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Політтехнолог Пол Манафорт

Генпрокурор заявив, що в «чорній касі» навпроти прізвища Манафорта стоїть підпис чинного депутата Верховної Ради, громадянина України Євгена Геллера

В «чорній» бухгалтерії Партії регіонів немає підпису засудженого за банківське шахрайство американського політтехнолога Пола Манафорта. Навпроти його прізвища підпис поставив нардеп Євген Геллер.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

«В «чорній касі» навпроти прізвища Манафорта стоїть підпис чинного депутата Верховної Ради, громадянина України Геллера. Цей факт встановлений експертизою, і цього не міг не знати пан Ситник, оголошуючи, що є докази отримання цих коштів безпосередньо Манафортом», - сказав Луценко.

Але генпрокурор не заперечив наявність інших доказів шахрайства Манафорта.

«Інші докази проти Манафорта існують. З офшорних юрисдикцій він отримував кошти, схожі за розмірами на ті, про які йшлося в «чорній касі», але сама «чорна каса» не могла бути таким доказом», - додав Луценко.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

У березні Пола Манафорта у США засудили до 7,5 років в'язниці.

Джерело: Новое Время