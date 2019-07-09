Продан передумала йти у депутати



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Оксана Продан не братиме участі у виборах до парламенту

Оксана Продан балотувалася до Верховної Ради по мажоритарному округу в Чернівцях

Народний депутат Оксана Продан вирішила не йти на вибори в парламент.

Про це Продан повідомила 9 липня у Facebook.

«Остання соціологія по Чернівцям показала, що мої земляки вже визначились із вибором. І це не я. Тож я знялася з реєстрації кандидаткою в народні депутати», - написала нардеп.

«Знаю, що моє рідне місто має всі шанси стати знову перлиною України та Європи, знаю, як це зробити, та показала чернівчанам, що це можливо, бо планувала з позиції мажоритарника об’єднати місто та зробити його успішним», - додала вона.

Як відомо, Оксана Продан балотувалася до Верховної Ради по мажоритарному округу в Чернівцях.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Надія Савченко планує здійснити поїздку на окуповану територію Донецької області. За її словами, вона хоче вирушити туди як кандидат в депутати на позачергових виборах Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.