Чому Зеленський боїться приймати конкретні рішення щодо війни

Володимир Зеленський

Дуже скоро всі побачать, що король - слабкий, голий, керований, залежний та невпевнений в собі

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Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..

1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.

Например, Гончарук и Богдан. Нефедов и Разумков.

Всякая конкретная ситуация длится недолго.

2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.

Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. Собственную супругу, Зеленский видит, я так понимаю, раза в три реже.

3. Никакой конкретной политики команда не проводит.

Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.

Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.

Это означает, что Зеленский боится войны.

И особенно боится принимать конкретные решения по войне.

Оно и понятно: Украина приходяща, а российский кино-бюджет - вечен.

Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».

4. Зеленский боятся и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.

За что же ее любить?..

5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)

Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.

Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.

Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.

6. Зеленский системно сидит на эээ...допинге.

Это значит, что он не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.

А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.

Это, в свою очередь, означает, что:

четкой, спланированной политики не будет,

будет борьба группировок у трона,

будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.

7. И, наконец, самое главное.

Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.

Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом.

Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.

Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.

И две подсказки желающим побороться за штурвал:

А) Стратегическая:

ничего ещё не решено, даже решаться, как следует, ещё не начало. Боритеся та поборите; никакой силы там нет, наоборот, есть шатания и управляемость;

Б) Тактическая:

уличных протестов Зе-команда не держит от слова «совсем». Они же от «имени народа». И всякий раз когда народ против - для них катастрофа.

Все будет решено на улице.

Учтите это.)

Бояться не надо. Они «сильны», ровно настолько, насколько вы себе навоображали.

Не боитесь - слабы.

Ах, как интересно.)

Джерело: блог Олексія Арестовича

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