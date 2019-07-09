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    Думки вголос

    Чому Зеленський боїться приймати конкретні рішення щодо війни

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Чому Зеленський боїться приймати конкретні рішення щодо війни
    Володимир Зеленський

    Дуже скоро всі побачать, що король - слабкий, голий, керований, залежний та невпевнений в собі

    Мовою оригіналу

    Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..

    1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.

    Например, Гончарук и Богдан. Нефедов и Разумков.

    Всякая конкретная ситуация длится недолго.

    2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.

    Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. Собственную супругу, Зеленский видит, я так понимаю, раза в три реже.

    3. Никакой конкретной политики команда не проводит.

    Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.

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    Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.

    Это означает, что Зеленский боится войны.

    И особенно боится принимать конкретные решения по войне.

    Оно и понятно: Украина приходяща, а российский кино-бюджет - вечен.

    Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».

    4. Зеленский боятся и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.

    За что же ее любить?..

    5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)

    Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.

    Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.

    Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.

    6. Зеленский системно сидит на эээ...допинге.

    Это значит, что он не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.

    А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.

    Это, в свою очередь, означает, что:

    • четкой, спланированной политики не будет,
    • будет борьба группировок у трона,
    • будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.

    7. И, наконец, самое главное.

    Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.

    Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом.

    Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.

    Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.

    И две подсказки желающим побороться за штурвал:

    А) Стратегическая:

    • ничего ещё не решено, даже решаться, как следует, ещё не начало. Боритеся та поборите; никакой силы там нет, наоборот, есть шатания и управляемость;

    Б) Тактическая:

    • уличных протестов Зе-команда не держит от слова «совсем». Они же от «имени народа». И всякий раз когда народ против - для них катастрофа.

    Все будет решено на улице.

    Учтите это.)

    Бояться не надо. Они «сильны», ровно настолько, насколько вы себе навоображали.

    Не боитесь - слабы.

    Ах, как интересно.)

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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